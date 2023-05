Theo cô Mai Hoa (cũng là giáo viên dạy môn Tiếng Anh), thời điểm này đã là giai đoạn “về đích” cho tất cả các học sinh lớp 9. Vì vậy, các em cần nhìn lại kiến thức đã học trong 4 năm qua, đặc biệt chương trình lớp 9. Những điểm học sinh cần lưu ý khi ôn tập gồm:

Về ngữ âm, phát âm: Học sinh cần ôn lại các nhóm phát âm của nguyên âm, phụ âm, nguyên lý đánh trọng âm cơ bản trong chương trình học (phần A closer look 1 của từng Unit trong hệ thống sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 9).

Về từ vựng: Đặc biệt chú trọng phần từ/cụm từ đồng nghĩa (Closest meaning), trái nghĩa (Opposite meaning), dạng thức của từ (Word form).

Về ngữ pháp: Nên rà lại kiến thức ngữ pháp theo từng chủ đề: các thì, câu bị động, câu gián tiếp, câu điều kiện, câu ước, mệnh đề quan hệ... các loại câu ghép, câu phức, câu mệnh đề đảo dạng cơ bản, từ ghép...

Về đọc hiểu, ngoài các bài cơ bản trong sách giáo khoa, các em có thể làm thêm các bài tập trong hệ thống sách ôn luyện với nhiều dạng bài tập đọc - hiểu khác nhau nhưng phổ biến:

+ Điền từ vào chỗ trống. Với dạng câu hỏi này, cần hiểu nội dung của đoạn và nhìn phổ ngang sang hai bên của chỗ trống để xem cần từ loại gì để điền...

+ Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi về nội dung của bài đọc. Dạng bài này có rất nhiều loại câu hỏi. Ví dụ: Choose the best title for the passage; which statement is not true accoding to...; all statements are true EXCEPT...; the passage refers to...; meaning of the word “...” in line...

Cô Phạm Thị Mai Hoa, Phó Hiệu trưởng và cũng là giáo viên dạy môn Tiếng Anh của Trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngoài ra, theo cô Mai Hoa, Tiếng Anh hay ngoại ngữ nói chung không chỉ những từ vựng, ngữ pháp hay bài đọc có trong sách mà cả kiến thức về văn hoá, thể thao, nghệ thuật, tự nhiên và xã hội; các sự kiện hay hiện tượng hàng ngày, đặc biệt những sự kiện nổi bật. Vì thế ngoài việc tích luỹ về ngữ pháp, vốn từ là rất quan trọng.

“Học sinh lười học từ vựng, không tiếp nhận thêm vốn từ ngoài sách giáo khoa khó có thể đáp ứng nhu cầu của đề bài. Ngoài việc học chắc kiến thức trong sách giáo khoa, các em cũng nên học mở rộng bằng nhiều nguồn tư liệu khác nhau để ôn luyện các dạng bài tập liên quan đến đề thi: Phonetics, pronunciation, lexical grammar questions, reading, sentence writing,...”.

Chiến thuật làm bài thi

Cô Mai Hoa đưa ra một số lưu ý cũng như bí quyết giúp học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Theo cô Mai Hoa, khi đã nắm vững kiến thức ở từng mảng nội dung, học sinh cần bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh nhất, dành thời gian đọc lướt đề từ câu 1 đến câu 40 để xác định câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau. Các câu chưa làm được có thể đánh dấu vào đề, sau đó, khi quay lại tìm sẽ dễ và nhanh hơn, tránh bỏ sót đáng tiếc.

Bài thi Tiếng Anh vào lớp 10 là bài thi trắc nghiệm 100%, vì vậy việc đọc kỹ đề bài, gạch chân nhiệm vụ mục tiêu của câu hỏi trước khi chọn đáp án rất quan trọng. Thí sinh tránh nóng vội chọn đáp án mà không đọc kỹ đề.

Với phần phát âm, thí sinh đừng ngại đọc thầm để nhận định rõ hơn về sự khác nhau giữa các từ trong cùng một hàng.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Thăng Long ôn thi cho mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2023.

Việc tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm cần chú ý:

+ Sử dụng bút chì và tẩy: nên sử dụng bút chì 2B và tẩy mới hoặc tẩy đã được gọt sạch phần tẩy mòn; không nên dùng bút chì kim vì tô khó, mất thời gian và nếu có tẩy sửa đáp án sẽ để lại vết bẩn ảnh hưởng đến quá trình chấm bài của giám khảo, có thể làm phần mềm chấm điểm bị nhiễu đáp án do vết bẩn làm nhiễu, sai lệch đáp án.

+ Cần tô đủ số báo danh, mã đề thi ngay từ khi nhận phiếu trả lời để tránh quên trong thời gian làm bài.

+ Kiểm tra lần cuối số lượng câu trả lời đã được tô để soát xem còn thiếu câu nào không.

Ngoài ra, việc đảm bảo sức khoẻ, tinh thần bình tĩnh, tự tin trước và trong thời gian thi cũng là những yếu tố hết sức quan trọng để góp phần giúp thí sinh có bài thi tốt nhất.