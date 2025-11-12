Cách phường Ba Đình xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể ở trường học

Tình huống giả định hàng chục em học sinh có biểu hiện ngộ độc sau bữa trưa ở trường, ngay lập tức, nhà trường và phường Ba Đình đã triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp.