8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2026 như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học ở cấp THPT được tính theo công thức dưới đây:

Bộ GD-ĐT lưu ý, điểm trung bình lớp 10, lớp 11, lớp 12 là điểm trung bình cộng của tất cả các môn học được đánh giá bằng điểm số của từng năm học đó. Điểm trung bình từng năm học và điểm trung bình các năm học được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm trung bình này chỉ tính trên những năm học mà thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông/giáo dục thường xuyên của Việt Nam.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các môn thi đều đạt trên 1 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…