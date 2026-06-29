Từ 8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 bằng một trong 3 cách sau đây:

Cách 1: Tra cứu trên Báo VietNamNet

Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026. Sau đó, thí sinh nhập số báo danh và nhấn ô “Tìm kiếm” để xem kết quả thi của mình.

Cách 2: Tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Sau đó, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần “Tra cứu” để xem số điểm của mình.

Thí sinh tự tin trước khi vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Cách 3: Tra cứu qua website của các Sở GD-ĐT

Sở GD-ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website các sở GD-ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.