Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận hồ sơ, kỷ vật chiến tranh do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng.

Hoạt động nằm trong cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Tại buổi lễ, nhóm nghiên cứu trao lại cho UBND TPHCM 3 loại hồ sơ: hồ sơ cá nhân của 3 liệt sĩ Huỳnh Văn Tài, Võ Hồng Lĩnh và Nguyễn Minh Tiến, cùng quê TPHCM; hồ sơ vị trí chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh của đơn vị 962 và các đơn vị khác.

Trong đó, nhóm nghiên cứu cung cấp 10 hình ảnh quân sự và một sơ đồ cấu trúc sân bay thời chiến, chụp vào dịp mùng 5 Tết Mậu Thân 1968, ghi lại cảnh nhiều thi thể bộ đội được tập trung tại một khu vực; 4 đoạn phim tư liệu do quân đội Mỹ ghi lại tại hiện trường.

Ông Tạ Thu Phong, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, loạt hình ảnh và 4 đoạn phim trên là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. "Thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung khảo sát khu vực sân bay Tân Sơn Nhất", ông Phong nói.

Ông Tạ Thu Phong, đại diện Nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Các hồ sơ trên được nhóm nghiên cứu tổng hợp, phân tích từ hơn 2,7 triệu trang tài liệu thời chiến do quân đội Mỹ ghi lại, hiện lưu trữ tại Đại học Texas Tech, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung dữ liệu đối chiếu, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước làm rõ vị trí chôn cất các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

PGS.TS Alex Thái, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Vừa qua, những liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng có thông tin liên quan đến một mật danh đơn vị. Chỉ trong 2 giờ, nhóm nghiên cứu đã truy xuất hơn 200 hồ sơ liên quan để lọc ra các hồ sơ cốt lõi liên quan đến đơn vị từng chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y.

Theo ông Alex Thái, quá trình tìm kiếm danh tính liệt sĩ phải trải qua các công đoạn: nghiên cứu lịch sử, truy tìm dựa trên thông tin, bắt đầu quy tập, tìm kiếm hài cốt, xác minh danh tính dựa trên ADN. Đội ngũ của ông sẽ hỗ trợ được công đoạn đầu và cuối.

PGS.TS Alex Thái, trưởng nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (đứng thứ 2 từ trái qua phải).

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ xúc động khi được trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Cường cảm ơn nhóm nghiên cứu đã đồng hành, hỗ trợ tích cực, cung cấp tư liệu liên quan đến Bệnh viện K76A và 3 liệt sĩ thuộc đơn vị phiên hiệu 962 (Tiểu đoàn 1 Long An), trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, giúp củng cố cơ sở cho công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận.

Lãnh đạo UBND TP nhận định nguồn tài liệu, thông tin trong nước về nơi chôn cất liệt sĩ tại các trận đánh xưa rất ít ỏi nên từng trang hồ sơ do nhóm nghiên cứu cung cấp có ý nghĩa quan trọng, giúp thành phố có thêm cơ sở tìm kiếm các khu mộ tập thể trong thời gian tới.

Sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu dữ liệu, xác minh thực địa, kết nối thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương. Việc xác minh thân nhân, trao trả kỷ vật sẽ được tiến hành khi đủ điều kiện.

Hơn nửa thế kỷ lập bàn thờ không ảnh, người phụ nữ mòn mỏi tìm hai em liệt sĩ Hai người em lần lượt hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn nửa thế kỷ sau, bà Trương Thị Tứ đến điểm thu nhận mẫu ADN ở Hà Tĩnh với hy vọng tìm được danh tính hai em, mong trước khi nhắm mắt có thể đón các liệt sĩ trở về.