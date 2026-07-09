Sáng 9/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) tiếp tục mở rộng khu vực khai quật sau 4 ngày triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, rãnh mộ đang khai quật dài khoảng 25m, được mở rộng thêm khoảng 2m bề ngang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Trong quá trình đào, đến khu vực nghi có hài cốt, toàn bộ công việc được chuyển sang đào thủ công bằng xẻng theo từng lớp mỏng, mỗi dấu hiệu bất thường đều được kiểm tra cẩn trọng để bảo đảm nguyên trạng.

Trao đổi với PV VietNamNet tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, việc tìm kiếm hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi nhờ nguồn nhân chứng, tài liệu, bản đồ, cùng sự hỗ trợ của công nghệ radar xuyên đất, đo điện trở suất và giám định ADN.

Theo ông, hiện trường vẫn gặp nhiều khó khăn do mùa mưa và mạch nước ngầm lớn. Đơn vị phải dựng nhà bạt và bơm nước liên tục để bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Khi tiếp cận khu vực nghi có hài cốt, đội công binh sẽ rà phá vật liệu nổ còn sót lại trước khi Đội K74 tiến hành cất bốc bằng phương pháp thủ công.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản các giấy tờ, kỷ vật tìm được, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đến nay, lực lượng quy tập đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực A, phía sau Nhà Truyền thống. Một số hài cốt được phát hiện cùng tăng, võng và nhiều di vật. Trong đó, một trường hợp bước đầu xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ cuốn sổ ghi tên được tìm thấy cùng hài cốt. Toàn bộ hài cốt sau khi cất bốc đều được đưa về khu vực bảo quản để phục vụ giám định ADN và xác định danh tính.

Theo kế hoạch, sau rãnh khai quật hiện nay, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm sang rãnh số 2 và số 3.

Trung tá Lê Ngọc Hà, cán bộ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM), cho biết cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ hài cốt, di vật hay chi tiết nhỏ nào, với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Về kinh nghiệm phân biệt các lớp đất trong quá trình khai quật, Trung tá Hà cho biết lực lượng phải xác định được sự khác nhau giữa đất nguyên bản và đất bồi lấp. Trong quá trình đào từ lớp mặt xuống độ sâu, khi hết lớp đất bồi và đất nén, đến lớp đất nguyên bản thì màu sắc và kết cấu đất sẽ thay đổi rõ rệt.

Lớp đất phía trên, nơi đã bị trộn lẫn, có màu khác; càng gần khu vực mộ, màu đất càng khác biệt hơn. Sau khi cất bốc xong hài cốt, lớp đất bên dưới cũng có màu sắc riêng, khác hẳn so với các lớp phía trên, như thực tế quan sát được tại hiện trường.

Theo ông, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao, mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" của mỗi cán bộ, chiến sĩ, với mong muốn sớm đưa các bác, các chú trở về với đồng đội và gia đình.

Bên cạnh việc khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, nhiều nhiệm vụ được triển khai song song như về nhà các thân nhân gia đình liệt sỹ để xác minh thông tin; mở rộng địa điểm tìm kiếm ra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.