Sáng 13/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 cùng các sở, ban, ngành và địa phương.

Về phía Campuchia có đại diện Vương quốc Campuchia và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Ảnh: A.S

Sau nghi thức dâng hương, trong bài điếu văn, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - chia sẻ, trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần đem lại hòa bình, hồi sinh cho đất nước và nhân dân Campuchia.

Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Sự hy sinh của các anh đã góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đón về đất mẹ. Ảnh: A.S

“Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.

Hôm nay, sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, 18 liệt sĩ đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay yêu thương của Tổ quốc” - bà Lịch xúc động nói.

Đại diện Vương quốc Campuchia, ông Sor Soputra bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

“Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những người đã không tiếc hy sinh xương máu, tính mạng để mang lại hòa bình, cơ hội hồi sinh cho đất nước và nhân dân Campuchia” - ông Sor Soputra nhấn mạnh.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ.