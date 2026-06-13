Sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy giữa Đại học Công nghệ Texas với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực lưu trữ, số hóa tư liệu và trao đổi chuyên môn.

Bà cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson (Đại học Công nghệ Texas), đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Phó Thủ tướng tin tưởng với tinh thần hợp tác chân thành, trách nhiệm và tâm huyết của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson, sự hỗ trợ của USAID cùng các đối tác Mỹ, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ảnh: VGP

Các tài liệu mà trung tâm đang lưu giữ bao gồm hồ sơ chiến sự, hồ sơ của các bên tham chiến, hình ảnh, tư liệu lịch sử và nhiều nguồn thông tin có giá trị khác. Nhiều tài liệu đã được giải mật, tập hợp, hệ thống hóa, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, đối chứng, xác minh thông tin liên quan đến các liệt sĩ mất tích trong chiến tranh.

Các hồ sơ, tài liệu được trung tâm cung cấp không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi góp phần hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời tìm kiếm, trao trả những kỷ vật chiến tranh cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong đó, việc trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam trao trả cuốn nhật ký gốc của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt.

Những kết quả hợp tác cụ thể giữa hai bên là minh chứng sinh động cho tinh thần khép lại quá khứ, hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường lòng tin và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chiến dịch là tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin từ phía Mỹ, trong đó Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson là đối tác đặc biệt quan trọng.

Những tài liệu liên quan đến thời gian, địa điểm trong chiến tranh có thể giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định các tọa độ có khả năng liên quan đến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, từ đó hỗ trợ các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thực địa.

Đẩy nhanh việc giải mã, bàn giao các báo cáo tọa độ chiến trường

Nhắc đến hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) trước đây, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng cho biết việc kết hợp giữa tài liệu giải mật của Mỹ, hồi ức của nhân chứng lịch sử và dữ liệu thực địa đã cung cấp cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn quan trọng để đánh giá độ tin cậy về khu mộ liệt sĩ tập thể tại đây.

Kết quả hội thảo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và nhân dân, với mong muốn sớm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Trung tâm Sam Johnson trao tặng Việt Nam một số tư liệu, hồ sơ hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị Trung tâm Sam Johnson và dự án VWAI tiếp tục đẩy nhanh việc giải mã, bàn giao các báo cáo điều tra chuyên sâu, các đầu mối tọa độ chiến trường, đặc biệt là khoảng 300 báo cáo điều tra và gần 2.000 thông tin cá nhân dự kiến được bàn giao trong năm 2026.

“Hiện nay, yêu cầu đặt ra là rất khẩn trương. Chúng tôi không còn tính theo tuần, theo tháng mà đang tính theo ngày, thậm chí theo giờ, phút, để đạt được mục tiêu cao nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Với công tác kỷ vật chiến tranh, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp thông tin để kịp thời phân loại, trao trả cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Bà cho biết sẽ chỉ đạo thành lập nhóm công tác đầu mối chuyên trách dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo quốc gia để tiếp nhận nguồn thông tin, báo cáo điều tra và kết quả giải mã từ Trung tâm Sam Johnson, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh đối chiếu, khai thác hiệu quả nguồn tư liệu.

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn mất tích.

Ông Stephen Maxner cho biết sự hợp tác giữa Đại học Công nghệ Texas, các đối tác Mỹ và Việt Nam đã được duy trì trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục trong tương lai nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.