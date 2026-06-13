Công viên Lê Thị Riêng là nơi đang xác minh có khu mộ tập thể 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức, nhằm phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chủ trì các nghi thức tâm linh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức niệm Phật, tụng kinh cầu siêu, dâng hương và thắp nến tưởng niệm.

Tiếng chuông, tiếng mõ vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến nhiều người xúc động.

Người dân thành kính chắp tay cầu nguyện, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cũng có mặt để tham gia lễ cầu siêu.

Bà Nguyễn Thị Phương Lam đã bay từ Hà Nội vào TPHCM từ hai ngày trước để cùng gia đình chuẩn bị chu đáo tham dự lễ.

Bà xúc động cho biết bố chồng là liệt sĩ, hy sinh tại Quảng Trị năm 1968 và hiện an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Trùng hợp, bà cũng sinh năm 1968 nên càng cảm nhận sâu sắc những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước. "Được có mặt tại buổi lễ hôm nay với tôi là một niềm vinh dự, cũng là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc", bà Lam nói.

Những ly nến in hình lá cờ Tổ quốc được thắp sáng như biểu tượng của lòng tri ân và sự tưởng nhớ. Ánh nến lung linh không chỉ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ và biết ơn.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh TPHCM và các cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên. Trước đó, từ các ảnh tư liệu ghi lại cảnh chôn cất liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát thông báo tìm nhân chứng nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể, phục vụ công tác quy tập. Theo kết quả nghiên cứu bước đầu được công bố tại hội thảo ngày 8/6, khu vực này có thể tồn tại ba rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào.

Hoạt động tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời góp phần nhắc nhớ thế hệ hôm nay về những mất mát, hy sinh trong chiến tranh.