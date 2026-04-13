Chia sẻ với VietNamNet sáng 13/4, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho hay, đến thời điểm này, tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng là 57.000 em (chiếm 38,9% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025-2026).

Các trường THPT công lập có số lượng nguyện vọng đăng ký cao đến thời điểm này gồm:

Ông Nghiêm Văn Bình cho hay, sau 3 ngày đăng ký vào lớp 10 chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. “Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường cũng đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký thuận lợi”, ông Bình nói.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng khuyến nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký. Học sinh, phụ huynh cần bảo mật tài khoản/mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

Các trường THPT công lập có số lượng nguyện vọng 1 cao sau 3 ngày đăng ký:

Thí sinh cần lưu ý thời gian đăng ký chính thức (đến hết ngày 17/4); không nên để những ngày cuối mới đăng ký để tránh rủi ro. Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng tương lai của học sinh.

“Ngành GD-ĐT khuyến nghị học sinh, phụ huynh chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện, đồng thời tìm hiểu kỹ môi trường học tập. Nhiều trường trên địa bàn đều có chất lượng tốt, nên lựa chọn phù hợp sẽ giúp học sinh phát huy khả năng và giảm áp lực không cần thiết. Trường tốt nhất là trường phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực, các em sẽ có được sự tự tin. Học ở trường gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn”, ông Bình nhấn mạnh.

Từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Sau thời hạn, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, trên Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet, có 35 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Có 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.