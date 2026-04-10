Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Điểm mới đầu tiên trong năm nay, đó là Hà Nội bỏ phân chia khu vực tuyển sinh và điều kiện về hộ khẩu thường trú. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) bất kỳ (xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3) vào trường THPT công lập phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã hết thời gian đăng ký.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) lưu ý, học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản/mật khẩu để đảm bảo an toàn khi đăng ký.

“Học sinh cần kiểm tra kỹ mọi thông tin cá nhân trước khi đăng ký, đặc biệt là chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Nếu thông tin chưa chính xác, các em cần bình tĩnh và phản hồi lại với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường để xử lý.

Các em lưu ý cân nhắc kỹ trước khi đăng ký cũng như trước khi đổi nguyện vọng để đảm bảo nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện học tập và định hướng trong tương lai”, ông Bình nói.

Các bước đăng ký đăng ký dự thi và tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 thực hiện như sau:

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường.

Tiếp đó, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên ở ngày 1/6.

Theo điều chỉnh mới của Hà Nội, năm nay, nếu không trúng tuyển NV1, học sinh được xét NV2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển NV2, thí sinh được xét NV3 (cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 1 điểm).

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.