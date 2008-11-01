Ông Trần Sỹ Thanh

Quá trình công tác

Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021)

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (đến 10/2025), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031