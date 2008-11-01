icon navigator icon
Ông Trần Sỹ Thanh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Sỹ Thanh
Năm sinh: 16/03/1971
Quê quán: Tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Tài chính, kế toán
