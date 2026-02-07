Chiều nay, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay sau khi Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu trình ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin, ngay trong tháng 3, sẽ thành lập 22 đoàn do 22 Ủy viên Bộ Chính trị và Uỷ viên Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra 40 tổ chức đảng trực thuộc.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta quyết định rất nhanh về tiến độ, nội dung và thành phần. Các đoàn cơ bản sẽ ổn định trong cả nhiệm kỳ để theo dõi công tác triển khai nghị quyết tại các địa phương, tổ chức đảng trực thuộc. Điểm rất mới là Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra. Vì vậy, đề nghị các bí thư cấp ủy cũng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương mình", ông Trần Sỹ Thanh đề nghị.

Về nhận thức và trách nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, công khai, dân chủ, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Về công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, nhất là nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác.

Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm và trọng điểm. Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh lưu ý, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Một nội dung khác, ông nêu ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Ông đề nghị thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, "không để có khoảng trống hoặc vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được".

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý về sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử và giám sát xã hội.

Về nhiệm vụ và phương thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, ông Trần Sỹ Thanh cho biết cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng...

Với những vấn đề "nóng" mà dư luận quan tâm cần được giám sát, những nội dung phức tạp cần toàn bộ hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng chương trình công tác và chương trình hành động của toàn ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Ông đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động, triển khai quyết liệt công tác giám sát ngay từ đầu.

Nội dung giám sát tập trung vào việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các vấn đề nóng, nổi cộm như: vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai dự án, công trình trọng điểm…