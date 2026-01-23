Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Tháng 5/2011, ông giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 6/2012, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ). Ba năm sau, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020, ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (cũ), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đến tháng 4/2021, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tháng 11/2025, ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp.