Ông Đỗ Văn Chiến

-
1980-1986
Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái
-
10/1986 - 3/1988
Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái
-
4/1988 - 10/1988
Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái
-
11/1988 - 9/1989
Cán bộ xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
-
10/1989 - 5/1991
Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam
-
6/1991 - 8/1993
Phó giám đốc xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Chè Việt Nam
-
9/1993 - 12/1994
Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
-
1/1995 - 1/1996
Phó trưởng ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang
-
2/1996 - 3/1998
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang
-
4/1998 - 5/1998
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
-
6/1998 - 11/1999
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
-
12/1999 - 8/2001
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
-
9/2001 - 4/2006
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
-
5/2006 - 1/2007
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
-
2/2007 - 4/2009
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang
-
5/2009 - 1/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
-
2/2011 - 6/2011
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
-
6/2011 - 8/2011
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác); Đại biểu Quốc hội khóa XIII
-
8/2011 - 2/2015
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII
-
2/2015 - 4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng; ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIII
-
4/2016 - 1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV
-
2/2021 - 4/2021
Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV
-
4/2021
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 9/4/2021)
-
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
-
16/5/2024
Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm ủy viên Bộ Chính trị
-
17/10/2024
Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029
-
2/2025
Bộ Chính trị chỉ định ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
-
6/2025
Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
-
7/2025
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025
-
11/2025
Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội
-
10/11/2025
Ủy viên Bộ Chính trị; Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.