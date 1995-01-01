icon navigator icon
Quay lại chuyên mục
Ông Đỗ Văn Chiến
Ông Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ tịch Quốc hội
Ông Đỗ Văn Chiến
Năm sinh: 10/11/1962
Quê quán: Tỉnh Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Quá trình công tác
Tin liên quan