Ông Đỗ Văn Chiến

Quá trình công tác

Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Cán bộ xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

Phó giám đốc xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Chè Việt Nam

Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Phó trưởng ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ủy viên Trung ương Đảng; ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 9/4/2021)

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm ủy viên Bộ Chính trị

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

Bộ Chính trị chỉ định ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội