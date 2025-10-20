Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo với 2.403 ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ảnh: Quốc hội

Cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của nhân dân tốt hơn.

Ông Đỗ Văn Chiến cho hay, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng nêu chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông; chính sách khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền... Các chính sách này được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước đã tặng mỗi người 100.000 đồng để lại trong lòng nhân dân cảm xúc dâng trào về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt “Đảng vì dân, dân tin Đảng”.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Phạm Hải

Cử tri và nhân dân đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cả phòng, chống tham nhũng và phòng chống lãng phí, tiêu cực...

Lo lắng, bức xúc về cuộc gọi lừa đảo, mời chào mua, bán, nhận quà tặng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu về một số nội dung cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng.

Nhiều ý kiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước.

Cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống.

"Tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở thành phố Hà Nội và TPHCM; cử tri và nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí… để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn", ông Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo.

Trước khi diễn ra phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Quốc hội

Cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng việc giải quyết các dự án, công trình “treo” còn chậm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, quyền lợi của người dân bị thiệt hại và khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Vẫn còn một số khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất ở cấp xã, tình trạng cán bộ, công chức cấp xã “vừa thừa, vừa thiếu”, cần được quan tâm giải quyết rốt ráo hơn.

Cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để, như: Các cuộc điện thoại lừa đảo, mời chào mua, bán, nhận quà tặng, đặc biệt là tình trạng gia tăng số lượng vụ việc lợi dụng môi trường mạng xã hội, công nghệ số… để lừa đảo trực tuyến, nhằm vào người yếu thế, thiếu hiểu biết.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cần lựa chọn được những người xứng đáng “đủ đức, đủ sức, đủ tài” gánh vác công việc của đất nước, của địa phương, thật sự vì nước, vì dân.

Cử tri và nhân dân đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gây bức xúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng. Ông cũng nêu đề nghị xử lý tình trạng giả danh cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để đe dọa, lừa đảo gây tâm trạng hoang mang; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước...