Sáng nay, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị đã có quyết định để ông Nguyễn Khắc Định, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Phúc

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu, trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; ủy viên Trung ương khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Phúc

Ông Đỗ Văn Chiến từng có nhiều năm công tác ở tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông được luân chuyển, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Tháng 2/2015, ông làm Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2016.

Tháng 1/2021, ông Đỗ Văn Chiến được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 5/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến vào Bộ Chính trị.