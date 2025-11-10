Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 đối với ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Như vậy, lãnh đạo Quốc hội hiện có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu, trình độ chuyên môn kỹ sư Nông nghiệp.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; ủy viên Trung ương khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Ông Đỗ Văn Chiến từng có nhiều năm công tác ở tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông được luân chuyển, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Tháng 2/2015, ông làm Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2016.

Tháng 1/2021, ông Đỗ Văn Chiến được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu vào Ban Bí thư.

Cuối tháng 3/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đầu tháng 4/2021, ông được hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Ông tiếp tục giữ chức vụ này cho đến khi được chỉ định về Quốc hội vào ngày 4/11 vừa qua.

Tháng 5/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến vào Bộ Chính trị.