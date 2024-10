Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Đại hội.

Ngoài ra, tham dự Đại hội còn có 1.052 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội. Ảnh: Minh Nhật

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội. Ảnh: Minh Nhật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Nhật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Minh Nhật

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Minh Nhật

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường dự Đại hội. Ảnh: Minh Nhật

Về cơ cấu đại biểu, có 324 nữ giới, 492 người ngoài Đảng, 267 người dân tộc thiểu số, 209 đại biểu tôn giáo, 21 người Việt Nam ở nước ngoài, 152 đại biểu doanh nghiệp, 271 cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thông qua diễn đàn Đại hội, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên tất cả lĩnh vực. Nhất là thành tựu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, thông qua Đại hội các cấp, các tầng lớp nhân dân cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân;

Tăng cường đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân;

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đi đôi với khơi dậy tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến của mọi tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách sáng suốt của Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Nhật

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Minh Nhật

Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn các đại biểu sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa xã hội, tiền đồ tươi sáng của dân tộc, nhất định đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc...

Hình ảnh trong phiên khai mạc Đại hội:

Ảnh: Minh Nhật

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Nhật