Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, Điện Biên) là công trình đầu tiên khánh thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Công trình là dấu ấn chào mừng thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng, khẳng định cam kết của Đảng và Nhà nước trong nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố nền tảng phát triển bền vững tại vùng biên giới.

Tham dự lễ khánh thành có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Đại diện tỉnh Điện Biên cho hay, sau hơn 150 ngày tập trung thi công, ngôi trường trong mơ của các học sinh biên giới đã về đích đúng thời hạn hứa với Tổng Bí thư tại lễ khởi công.

Giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ, đó là con người

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay: "Đảng ta luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với các tỉnh biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài, giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ, đó là con người".

Theo Tổng Bí thư, đến thời điểm hiện tại, 100 trường đầu tiên tại các xã biên giới của 18 tỉnh, thành phố đã được khởi công; phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Tại lễ khánh thành này, Tổng Bí thư phát động triển khai đồng loạt 148 trường phổ thông liên cấp còn lại trong 248 trường của 248 xã biên giới đất liền.

Mục tiêu đặt ra chậm nhất tháng 6/2029, toàn bộ 248 trường phổ thông liên cấp được đưa vào hoạt động.

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng cho hay, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là sự động viên to lớn với tỉnh Điện Biên. Tỉnh sẽ tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, cụ thể hóa thành các hành động với tinh thần nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả đến cùng, nỗ lực để con em vùng cao có ngôi trường hiện đại.

"Tỉnh Điện Biên cảm ơn Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, nhà nước, TP Hà Nội, tập đoàn Sun Group đã dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ cho tỉnh", ông Trần Tiến Dũng phát biểu.

Đại diện đơn vị thi công, Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Các nhà thầu đã thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa. Hàng trăm kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công liên tục 2-3 ca/ngày, bất chấp mùa mưa kéo dài hơn 45 ngày gây khó khăn cho công tác san lấp và làm móng. Mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng tiến độ để các em học sinh có thể bắt đầu học kỳ 2 năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới”.

Đặt nền móng cho tương lai giáo dục vùng biên

Trao đổi với VietNamNet, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, tỉnh vinh dự khi là địa phương đầu tiên được lựa chọn xây dựng trường mẫu trong chương trình 248 trường học vùng biên.

“Được chứng kiến con em đồng bào các dân tộc xã Si Pa Phìn học trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại, tôi rất xúc động. Sự kiện này càng làm chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tương lai học tập của trẻ em xã biên giới”, ông Lê Thành Đô nói.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 trường liên cấp tại các xã biên giới. Tỉnh tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống trường mầm non, phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

Học sinh được tạo điều kiện cho việc học tập rèn luyện, phát huy sáng tạo trong môi trường tốt hơn, yên tâm đến trường, thụ hưởng nền giáo dục công bằng, an toàn, từng bước hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Ngôi trường chắp cánh ước mơ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Đây là ngôi trường đặc biệt khi Tổng Bí Thư Tô Lâm trực tiếp tới dự lễ khởi công và lễ khánh thành. Khởi công cuối tháng 7/2025, ngôi trường hoàn thành sau hơn 5 tháng thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, cách trung tâm tỉnh gần 100km. Dự án có quy mô 6,88ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP Hà Nội cùng nguồn xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Trường gồm 31 phòng học, trong đó có 15 phòng học tiểu học, 16 phòng học THCS, 1 phòng thiết bị giáo dục, 1 phòng phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập. Bên cạnh đó, trường còn có 14 phòng học bộ môn, 1 phòng thư viện, khoảng 120 phòng ở nội trú cho học sinh, 15 phòng công vụ, nhà đa năng, nhà văn hóa, nhà ban giám hiệu, khối nhà bếp, nhà ăn, kho chứa, nhà vệ sinh cho học sinh, nhà tắm cho học sinh. Trường có bể bơi, sân bóng hiện đại. Công trình không chỉ giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.