XEM CLIP: Tiệc tất niên của các "con nuôi" ở Mái ấm nhân ái - hữu nghị trước khi về với gia đình

Trên chuyến xe của Công an Điện Biên có 12 đứa trẻ là con cán bộ công an các tỉnh Bắc Lào được đưa về thăm gia đình nhân dịp tết Bính Ngọ của Việt Nam.

Quãng đường khoảng 200km, địa hình khó đi nên xe khởi hành từ 7h mà tới 16h mới tới nơi. Vất vả là vậy nhưng ai cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

Chuyến xe đưa các "con nuôi" người Lào về nước. Ảnh: Công an Điện Biên

Ngày các cháu sang Điện Biên học tập, nhiều em gầy, da sạm nắng, không biết tiếng Việt. Năm tháng sau trở về nhà, cháu nào cũng béo khỏe, trắng trẻo, nói tiếng Việt khá giỏi. Cha mẹ đón con, có người không giấu nổi nước mắt.

Gia đình mời các chiến sĩ công an Việt Nam một bữa tối giản dị. Không còn khoảng cách quốc gia, không còn lễ nghi ngoại giao, chỉ có những người lớn đang nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày.

Gia đình các em nhỏ vui mừng đón con được Công an Điện Biên đưa về. Ảnh: Công an Điện Biên

Là người trực tiếp đưa các em về nhà, Trung tá Trường Long (Công an Điện Biên) chia sẻ: "Chúng tôi cảm nhận thấy sự an tâm của gia đình khi biết con mình lớn lên trong một mái ấm được tổ chức bằng kỷ luật của người lính và sự chăm chút của những người làm cha, mẹ".

CON NUÔI CÔNG AN

Ít ai biết, phía sau chuyến xe Tết ấy là cả một chương trình được tổ chức bài bản, kéo dài nhiều năm, nuôi dưỡng, chăm lo học tập cho 40 em nhỏ, gồm 28 trẻ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 12 lưu học sinh là con cán bộ, chiến sĩ công an nước bạn Lào. Toàn bộ kinh phí hoạt động là sự đóng góp tự nguyện của Công an tỉnh Điện Biên và sự đồng hành của các nhà hảo tâm.

Các "con nuôi" người Lào được học tiếng Việt trước khi học chung với các bạn Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh

Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị phụ trách việc chăm nuôi cho hay, dịp Tết các con được nghỉ học. Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức đưa các con về nước, giao tận tay gia đình. Phòng Tham mưu và các đơn vị chức năng bố trí xe, lên phương án cụ thể.

“Mọi việc đều có bàn giao, ký nhận đầy đủ”, Thượng tá Ngọc nói.

Ảnh: Hiền Anh

Thượng tá Ngọc cho biết thêm, 28 con nuôi người Việt Nam được đơn vị trực tiếp đưa về các xã. Hết tết, các chuyến xe của Công an Điện Biên sẽ về tận nơi đón các con trở lại trung tâm để tiếp tục học tập.

Các con được bố trí sinh hoạt tập trung tại trụ sở cũ của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09). Nơi từng phục vụ công tác nghiệp vụ nay được cải tạo khang trang thành khu nội trú với 15 phòng ở, phòng học chung, bếp ăn và khu vui chơi.

Những bức tường cũ được sơn lại. Giường tầng xếp ngay ngắn. Bảng học đặt giữa phòng sinh hoạt chung. Trụ sở công an giờ rộn rã tiếng cười và những cuốn vở còn thơm mùi giấy.

12 lưu học sinh Lào tham gia lớp dự bị tiếng Việt do các thầy cô của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh dạy. Khi nói được tiếng Việt cơ bản, các lưu học sinh cùng các “con nuôi” khác được học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hermann Gmeiner thuộc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Ảnh: Hiền Anh

Tất cả đều được tổ chức như một đơn vị đặc biệt. 5h15, chuông báo thức vang lên. 5h30, các cháu tập thể dục, sau đó quét dọn, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Xe ca đợi sẵn trước cổng, đưa các cháu đến trường. Trưa, các chú công an đón các cháu về ăn cơm, chiều đưa đi, tối đón về.

Phòng Cảnh sát cơ động được giao quản lý trực tiếp. Cán bộ ăn, ngủ, trực 24/24 cùng các cháu. Các cháu được bố trí lái xe riêng, có cả xe cứu thương để xử lý khi cần thiết. Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh bố trí một y bác sĩ thường trực để chăm sóc sức khỏe cho các cháu.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động dạy kèm cho các "con nuôi"

"Buổi tối, các cán bộ trở thành 'đồng chủ nhiệm', hướng dẫn các cháu học bài. Câu nào khó thì các chú hướng dẫn, giảng giải cho các con hiểu bài”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc chia sẻ.

GIEO MẦM BÌNH YÊN

Trong 28 cháu Việt Nam, có 10 em mồ côi bố hoặc mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Có em là con của già làng, trưởng bản có uy tín song gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Còn 12 cháu Lào là con của cán bộ công an các tỉnh Bắc Lào. Các cháu được gửi gắm sang Điện Biên học tập với niềm tin đặc biệt.

Các mầm non được lớn lên trong tình yêu thương của Công an Điện Biên và cộng đồng

"Ngày đầu tiếp nhận, nhiều cháu nhớ nhà, khóc. Có cháu rụt rè, không dám giao tiếp. Sau 2-3 tuần, các cháu mới dần vào nếp. Bây giờ, tiếng cười nói của tụi trẻ làm trung tâm rộn ràng, ấm áp", Thượng tá Ngọc vui vẻ chia sẻ.

Chương trình "con nuôi công an" giúp bồi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng mầm non, đồng thời góp phần giữ vững an ninh biên giới từ gốc rễ. Công an Điện Biên bảo trợ học tập cho các cháu từ lớp 6 cho đến khi hoàn thành chương trình học lên cao đẳng, đại học.

Trong suy nghĩ của các cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên, đây không chỉ là hoạt động an sinh. Đó là một hành động nghĩa tình, một hoạt động hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho tương lai ở vùng biên. Những "con nuôi" được học hành và trưởng thành trong môi trường hạnh phúc. Các em lớn lên trở thành những người có ích cho quê hương và cho an ninh vùng biên giới.

Nguồn clip: Gieo mầm bình yên

