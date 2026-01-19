Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trả lời phỏng vấn về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm đưa Điện Biên phát triển “xanh - thông minh - bền vững”, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

ĐIỆN BIÊN TIẾP TỤC VƯƠN LÊN PHÁT TRIỂN XANH, THÔNG MINH, BỀN VỮNG

Xin ông cho biết một số thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua?

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,35%/năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được hoàn thành, như dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, du lịch khẳng định vai trò mũi nhọn, thu hút trên 5,5 triệu lượt khách, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và tạo đà để Điện Biên bứt phá, vươn lên.

Xe mô hình biểu tượng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, bình quân mỗi năm giảm khoảng 4% gắn với tạo việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho khoảng 22.300 hộ nghèo. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại không ngừng được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để tỉnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Những kết quả này là tiền đề quan trọng để Điện Biên tiếp tục vươn lên phát triển xanh, thông minh, bền vững trong giai đoạn tới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Điện Biên xác định những đột phá trọng tâm nào, thưa ông?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 11%/năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhằm đưa Điện Biên phát triển “xanh - thông minh - bền vững”, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để hiện thực mục tiêu đó, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tập trung tạo đột phá 3 nhóm.

Trước hết, Điện Biên xác định đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định. Tỉnh tập trung hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh như: Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ du lịch thông minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa... và coi đó là những nhiệm vụ xuyên suốt, là “chìa khóa mở cửa” cho các nguồn lực xã hội tham gia phát triển.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định một số nhóm dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư thực hiện theo “luồng xanh”, cắt giảm từ 70-90% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tạo điều kiện tối đa, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Si Pa Phìn. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Thứ hai, đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược và kết nối không gian phát triển để tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh miền núi, biên giới. Tỉnh ưu tiên huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tuyến kết nối đến cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, mở ra hướng phát triển mới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Điện Biên cũng tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông và hạ tầng du lịch để qua đó, từng bước giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Thứ ba, Điện Biên xác định đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình, đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có theo hướng phát huy giá trị độc bản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên 3 trụ cột (lịch sử - tâm linh; bản sắc văn hóa 19 đồng bào dân tộc anh em - khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng).

Cùng với việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tạo điểm nhấn và sức hút cho du lịch, tăng cường gắn kết du lịch với văn hóa, thể thao, ẩm thực và sản xuất nông nghiệp.

Bản Nặm Cứm, Điện Biên. Ảnh: Thiện Nguyễn

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là giải pháp lâu dài, then chốt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Điện Biên xác định tập trung cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và trong sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

NỖ LỰC HÀNH ĐỘNG, RA SỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

Điện Biên cần làm thế nào để kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia?

Điện Biên có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, là vùng đất “phên dậu” nơi biên cương của Tổ quốc, với đường biên giới dài hơn 455km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã xác định quan điểm phát triển đất nước trong giai đoạn mới là “phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Muốn củng cố và phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bà con nhân dân yên tâm ở khu vực biên giới lao động, sản xuất cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền, giữ rừng, bảo vệ an ninh nguồn nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên hồi tháng 7/2025. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh tháng 7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên: “Tinh thần Điện Biên Phủ cần tiếp tục được thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”.

Với tinh thần đó, tỉnh đang nỗ lực hành động, ra sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới nước bạn Lào và Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.