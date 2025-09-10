Ẩm thực Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng với các món ăn truyền thống được chế biến từ nguồn hải sản phong phú, mà còn có sự giao thoa độc đáo với ẩm thực Trung Quốc.

Điều này thể hiện rõ nét tại khu vực biên giới, nhất là ở miền Đông, địa bàn các xã, phường như Móng Cái, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu…

Trong đó, mâm cỗ cưới của các gia đình bản địa nơi đây được đánh giá cao vì hội tụ nhiều món ăn “tinh hoa”, gồm cả một số đặc sản nức tiếng mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.

Trải nghiệm đi ăn đám cưới ở miền Đông Quảng Ninh gây chú ý vì mâm cỗ có nhiều món đặc sản lạ, ngon. Nguồn: Tít Mít Quảng Ninh

Thùy Dương (SN 2001, phường Cẩm Phả) từng nhiều lần tham dự đám cưới của bạn bè, người thân ở xã Ba Chẽ (thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ cũ) nhận xét, mỗi lần trải nghiệm mâm cỗ ở đây lại mang một cảm giác khác nhau.

Theo kinh nghiệm cá nhân, cô gái trẻ nhận thấy cỗ cưới ở Ba Chẽ có rất nhiều món, thực đơn thường từ 12 món trở lên. Mỗi món đều được phục vụ trong đĩa, bát to, đầy ắp.

“Trải nghiệm ăn cỗ ở Ba Chẽ nói riêng và miền Đông Quảng Ninh nói chung giống như xé túi mù (không biết trước bên trong có gì) vậy, rất thú vị vì bạn có thể được thưởng thức nhiều món ăn độc, lạ khác nhau.

Thực đơn mâm cỗ từng nhà cũng không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện, sở thích của gia chủ”, Thùy Dương kể.

Thùy Dương thích trải nghiệm ẩm thực ở quê nhà thông qua những lần tham dự đám cưới và khám phá các món ngon trong mâm cỗ. Ảnh: Tít Mít Quảng Ninh

Cô gái Quảng Ninh cũng chia sẻ, trong đám cưới gần đây ở Ba Chẽ mà cô tham dự, mâm cỗ dành cho 10 người, được phục vụ thịnh soạn với 14 món (gồm cả món tráng miệng).

Ngoài các món truyền thống, phổ biến như gà luộc, xôi, chả mực, tôm luộc…, trong mâm cỗ còn có những món quen thuộc với người dân miền Đông Quảng Ninh nhưng lạ lẫm với du khách từ xa đến như sá sùng, giun xào.

“Thông thường, cỗ cưới ở Ba Chẽ có món khâu nhục (còn gọi khau nhục), dưa chua xào mực khô.

Lần này, ngoài các món trên, mình còn được trải nghiệm món cá chình hấp tàu xì (đậu nành lên men) rất ấn tượng. Thịt cá tươi, mềm mọng, kết hợp với tàu xì vừa thơm, vừa bở bùi”, 10X chia sẻ.

Mâm cỗ cưới ở Ba Chẽ được nhận xét thịnh soạn, có nhiều món hải sản độc lạ, tươi ngon như sá sùng, giun xào... Ảnh: Kim Dung

Cô gái trẻ cũng dành lời khen cho món giun xào su hào - một trong những đặc sản trứ danh ở vùng biển này, được chế biến từ nguyên liệu “trời ban” là giun biển (hay còn gọi là bông thùa).

Thoạt nhìn, bông thùa và sá sùng trông khá giống nhau nhưng thực tế, chúng là 2 loài khác nhau. Sá sùng có thân dài, màu trắng hoặc hơi ngả hồng, kích thước bằng khoảng đầu ngón tay người lớn. Còn bông thùa màu sẫm đen, thân ngắn và nhỏ hơn với 2 đầu thuôn dài, hơi nhọn.

Sá sùng có thể ăn tươi hoặc phơi khô rồi mới sử dụng. Còn bông thùa lại thường được chế biến tươi, ngon nhất là xào với su hào.

Giun biển (hay bông thùa) xào su hào là món ăn quen thuộc ở Quảng Ninh, thường xuất hiện trong mâm cỗ cưới. Ảnh: Lê Triều Dương

Su hào vốn đã có vị ngọt nhưng khi xào cùng bông thùa, món này càng ngọt đậm hơn. Tuy nhiên, chỉ nên dùng lượng bông thùa vừa phải để món xào có độ hài hòa giữa thịt và rau, ăn ngon, không có cảm giác ngọt quá hay lờ lợ.

“Món này nghe tên hoặc mới nhìn thì hơi sợ nhưng ăn dai giòn, ngọt, thường được gia chủ dùng để đãi khách quý đến chơi, thể hiện nét văn hóa ẩm thực bản địa đặc sắc”, Thùy Dương nói.

Cô gái Quảng Ninh cũng cho hay, trong mâm cỗ cưới ở Ba Chẽ còn có món tráng miệng là bánh bạc đầu rất hấp dẫn. Đây là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu ở địa phương, thường xuất hiện vào các dịp giỗ chạp, cưới hỏi, lễ Tết.

Thùy Dương trải nghiệm món bánh bạc đầu trong mâm cỗ cưới ở Ba Chẽ. Ảnh: Tít Mít Quảng Ninh

Sở dĩ có tên gọi thú vị như vậy là bởi bánh được phủ một lớp bột gạo mịn trắng để chống dính, bên trong có nhiều lớp nhân xen kẽ (lạc, vừng, đường…), khi cắt ra tạo thành các vệt màu trắng - vàng - nâu xếp chồng lên nhau, trông giống như những sợi tóc bạc.

Món bánh này được làm từ bột nếp, ăn ngon, dẻo, lạ miệng, thể hiện được sự khéo tay của bà con nơi đây, mang ý nghĩa cầu mong về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc.