Theo SCMP, thay vì buông xuôi, Xiangyang chọn cách đối diện với hiện thực. “Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể bước tiếp, không than vãn thêm nữa”, anh chia sẻ.

Hiện tại, Li Xiangyang làm cùng lúc 2 công việc. Ảnh: SCMP

Năm 8 tuổi, Xiangyang bắt đầu tập luyện viết thư pháp bằng chân. Những nét chữ đầu tiên vô cùng khó khăn nhưng bằng quyết tâm và nghị lực phi thường, anh dần bán được tác phẩm, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Xiangyang chia sẻ vợ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Ảnh: Handout

Đầu tháng 7 vừa qua, khi 2 con chuẩn bị vào mẫu giáo, chi phí sinh hoạt tăng cao, Xiangyang quyết định nhận thêm việc giao đồ ăn – một lựa chọn tưởng chừng "không thể" với người như anh.

Bằng chiếc xe điện thăng bằng một bánh cùng túi đựng đồ ăn sau lưng, Xiangyang khéo léo di chuyển qua các con phố, đưa hàng đến tận tay khách. Trong quá trình làm việc, anh liên lạc bằng chiếc điện thoại được cố định chặt trên cánh tay.

Ảnh: Handout

“Mỗi khi có thông báo đơn hàng, tôi dùng môi để điều khiển trên màn hình cảm ứng”, Xiangyang kể.

Anh cho biết nhân viên nhà hàng thường giúp xếp đồ ăn vào túi, còn khi đến nơi, khách hàng cũng chủ động lấy thức ăn giúp, thậm chí nhiều người tặng thêm tiền. Chủ một tiệm mì quen còn thường xuyên tặng anh nước uống và suất ăn miễn phí.

Tháng đầu tiên, Xiangyang hoàn thành gần 200 đơn hàng, thu về khoảng 1.300 NDT (khoảng 4,8 triệu đồng). Toàn bộ số tiền này anh quyên góp cho một quỹ từ thiện địa phương. “Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nên cũng muốn lan tỏa lòng tốt đó”, anh nói.

Sang tháng tiếp theo, nhờ đồng nghiệp chỉ dẫn các mẹo giao hàng tiết kiệm thời gian, năng suất làm việc của Xiangyang tăng rõ rệt, có ngày anh giao được tới 40 đơn.

Bên cạnh đó, người đàn ông 30 tuổi vẫn duy trì việc viết và bán thư pháp tại các địa điểm du lịch mỗi tối. Chính quyền địa phương cũng giúp Xiangyang có 1 gian hàng miễn phí để hành nghề và ưu tiên để gia đình anh thuê nhà ở xã hội với giá rẻ.

Ngoài công việc, Xiangyang còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Anh thường đến các vùng nông thôn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn hỗ trợ học phí cho một số em.

“Tôi muốn mọi người thấy rằng, ngay cả khi không có đôi tay, tôi vẫn có thể làm việc và sống bằng chính khả năng của mình”, Li nhắn nhủ.