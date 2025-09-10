Bạn muốn hẹn hò tập 1141:

Người phụ nữ 34 tuổi xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài rạng rỡ cùng câu chuyện đời đầy cảm xúc khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Đó là Nguyễn Thu Hương, huấn luyện viên hình thể đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Cô tự nhận mình nhiều cảm xúc, vui buồn thất thường nhưng luôn lạc quan, dễ gần và hiền lành.

Đối diện với cô là anh Phí Mạnh Quỳnh (39 tuổi), hiện quản lý và vận hành một homestay ở Sa Pa (Lào Cai). Anh tự nhận xét là người coi trọng gia đình, sống tình cảm, đáng tin cậy, song có phần cứng nhắc, khô khan và ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong tình yêu, anh vẫn là người thích sự lãng mạn.

Cả hai mang đến chương trình câu chuyện hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc. Anh Quỳnh từng kết hôn và ly hôn cách đây 5 năm, hiện làm bố đơn thân của hai bé trai 9 và 7 tuổi. Các bé được ông bà nội phụ chăm sóc.

Chia sẻ về lý do chia tay, anh cho biết: “Có lẽ sự chênh lệch tuổi tác dẫn đến khác biệt trong suy nghĩ. Khi nhận ra không thể hòa hợp, chúng tôi thuận tình ly hôn, không mâu thuẫn”.

Tương tự, Thu Hương cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân hơn 4 năm trước và có một con trai 8 tuổi, hiện ở cùng ông bà ngoại. Cô cho biết khi công việc và cuộc sống ổn định sẽ đón con về ở cùng.

Đàng gái xinh đẹp khiến người đối diện bị cuốn hút. Ảnh chụp màn hình chương trình

Nhắc lại cuộc hôn nhân cũ, Thu Hương xúc động nhưng không hối hận: “Khi đó em gánh kinh tế chính, chồng cũ chịu nhiều áp lực nhưng không chia sẻ. Những áp lực vô hình ấy khiến tình cảm xa cách dần. Em là người chủ động ly hôn và đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc”.

Về mẫu bạn đời lý tưởng, anh Quỳnh mong muốn một người phụ nữ có làn da sáng, biết chăm sóc bản thân, lo toan cho gia đình và yêu thương trẻ nhỏ. Thu Hương thì thích mẫu đàn ông nói ít làm nhiều, yêu thể thao. Lời chia sẻ của cô khiến anh Quỳnh hào hứng khẳng định bản thân đáp ứng được.

Về khoảng cách địa lý, nữ huấn luyện viên khẳng định sẵn sàng thay đổi nơi sống nếu có lý do chính đáng, điều này càng khiến người thân hai bên thêm tin tưởng họ hợp nhau.

Đàng trai được nhận xét là chững chạc, điềm đạm. Ảnh chụp màn hình chương trình

Khi rào tình yêu mở ra, anh Quỳnh lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Thu Hương. Anh bối rối thổ lộ: “Anh định nói nhiều điều nhưng khi nhìn thấy em, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em cuốn hút như một người mẫu vậy. Em quá xinh đẹp”. Lời khen khiến Hương đỏ mặt, khán giả bật cười thích thú.

Trước đó, cô cũng chia sẻ từng thử tìm tình yêu qua nhiều ứng dụng và kênh hẹn hò khác nhưng chưa gặp người đồng điệu. Vì thế, cô vẫn kiên nhẫn đi tìm một người đàn ông chín chắn, biết lắng nghe và chăm lo cho gia đình.

Về phần mình, anh Quỳnh thẳng thắn cho biết từng ngại tái hôn vì lo sợ người phụ nữ mới không thương con mình. Nhưng khi con lớn hơn, anh nhận ra không thể sống độc thân cả đời. Đó là lý do anh tham gia chương trình mai mối và xem đây là nhân duyên đặc biệt. Anh cũng khẳng định không ngại chuyện sinh thêm con bởi vốn rất yêu trẻ nhỏ.

Cặp đôi ăn ý, ấn tượng tốt về nhau. Ảnh chụp màn hình chương trình

Trước khi đưa ra quyết định, cả hai đã nắm tay bày tỏ suy nghĩ thật lòng. Anh Quỳnh nói: “Anh chắc chắn sẽ bấm nút, chỉ mong em cho anh cơ hội tìm hiểu thêm”. Thu Hương đáp: “Em thấy anh là người từng trải, chín chắn, hợp với mẫu người em tìm. Nhưng chúng ta cũng cần thời gian để hiểu nhau nhiều hơn”.

Sau 3 tiếng đếm của MC Ngọc Lan, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, họ trao nhau món quà kỷ niệm, mở ra hành trình tình cảm mới với nhiều kỳ vọng.