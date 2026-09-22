Sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài (khu vực căn cứ sân bay quân sự của Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không - Không quân), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB) tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ xuất quân. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đại sứ, đại diện một số nước tại Việt Nam...

Báo cáo công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ, nhân viên chính thức và 7 người dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Việc xây dựng lực lượng được tiến hành chặt chẽ trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã triển khai tại Nam Sudan.

Trong khi đó, Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên chính thức và 19 người dự bị, được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Lực lượng được tổ chức trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định đến thời điểm này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hoàn thành toàn diện công tác chuẩn bị, đủ điều kiện và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau lễ xuất quân, Cục GGHB Việt Nam sẽ tổ chức, điều hành việc hành quân, vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, các phái bộ, cơ quan, đơn vị và đối tác liên quan bảo đảm quá trình triển khai, bàn giao, tiếp nhận được thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, thông suốt.

Gia đình tiễn các chiến sĩ lên đường

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Mở rộng lực lượng, lĩnh vực tham gia GGHB

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu động viên lực lượng chuẩn bị lên đường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh hòa bình và khát vọng là giá trị chung của nhân loại, là mục tiêu cao cả của hợp tác quốc tế, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để các quốc gia, khu vực ổn định và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên, giao nhiệm vụ

Phó Chủ tịch nước cho biết bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đặt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên; vừa quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vừa tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Theo Phó Chủ tịch nước, biểu hiện cụ thể là tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội và Công an.

Phó Chủ tịch nước đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đảm nhiệm các vị trí có yêu cầu cao hơn, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình

Các chiến sĩ mũ nồi xanh cần đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại, phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phó Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi khi lần đầu tiên một khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu do Việt Nam tổ chức được Liên Hợp Quốc công nhận đạt chuẩn, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tiếp nhận kinh nghiệm sang chủ động đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm trong GGHB.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc.

Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Theo Phó Chủ tịch nước, tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của các quốc gia, dân tộc. Bối cảnh đó đòi hỏi phải tăng cường xây dựng niềm tin chiến lược, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương nhằm giải quyết hiệu quả các thách thức chung của nhân loại, các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc và bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phó Chủ tịch nước đề nghị phát huy thế mạnh của Việt Nam, từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức tham gia phù hợp, vừa bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế vừa đóng góp thiết thực vào hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới. Bà cũng đề nghị nâng cao chất lượng xây dựng, chuẩn bị lực lượng; chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, tham mưu và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Thay mặt cho lực lượng đi làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên 2 đơn vị hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết quốc tế; chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an ninh, an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thượng tá Phương bày tỏ quyết tâm giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng; bằng trách nhiệm, kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu tiễn đoàn

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã tiễn đoàn. Những ngày tới, máy bay siêu vận tải C17 của Không quân Australia sẽ chở các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường.