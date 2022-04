Lời thề quyết tâm của 247 chiến sĩ mũ nồi xanh trước anh linh Bác Hồ

Ngày 27/4, Việt Nam sẽ tổ chức xuất quân cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và đội công binh. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham gia từ tháng 6/2014 đến nay, đây là lần đầu tiên chúng ta cử một lực lượng lớn tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đội công binh của ta đã có thời gian chuẩn bị hơn 5 năm, với nhân sự có chuyên môn rất cao, các nhân lực đều là những kỹ sư, chuyên gia máy móc, thợ xây dựng ở bậc cao được tuyển chọn từ 21 đơn vị. Ngoài ra, trong đội hình còn có lực lượng thông tin liên lạc, bệnh viện dã chiến cấp 1 và những lực lượng đảm bảo khác.

Chúng ta còn chuẩn bị lực lượng đảm bảo cho an ninh, an toàn cho đội công binh. Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao cho chúng tôi phải chỉ huy, chỉ đạo sao cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất. Việt Nam đang ký một thỏa thuận với Liên Hợp Quốc để đảm bảo chúng ta có quyền khước từ những nhiệm vụ có tính rủi ro cao, mất an ninh, an toàn hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, đường lối đối ngoại của ta.

Vì vậy, dù triển khai lực lượng công binh dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc nhưng chúng ta vẫn giữ được quyền chủ động và quyền tự quyết trong các nhiệm vụ.

Các lực lượng này đều đã được chuẩn bị về tâm thế, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động trong môi trường đa phương tại phái bộ UNISFA.

Phái bộ UNISFA được hình thành từ năm 2011, nằm ở vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, trước kia đã có lực lượng bộ binh, công binh của Ethiopia tuy nhiên nay đã mãn hạn trở về nước. Liên Hợp Quốc đã quyết định lựa chọn một trong 15 đội công binh của một số quốc gia khác, với mục đích chọn một đơn vị có chất lượng cao hơn để thay thế đội công binh Ethiopia.

Đội kiểm tra tiền trạm của Liên Hợp Quốc đã sát hạch năng lực của 184 cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam cùng với vũ khí, trang thiết bị. Họ nhận thấy đội công binh của ta là đội tiêu biểu nhất trong số 15 đội. Cuối tháng 10/2021, đội công binh của Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc chính thức lựa chọn.

Dự kiến đầu tháng 5/2022, Liên Hợp Quốc sẽ dùng máy bay để vận chuyển hai lần đội công binh 184 người.

Đến thời điểm này các lực lượng, trang thiết bị, vật tư đã rất sẵn sàng và tôi tin tưởng rằng các sĩ quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như là Liên Hợp Quốc giao cho.