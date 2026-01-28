Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nhà riêng, Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình hai đồng chí.

Trao đổi với các đồng chí nguyên Chủ tịch nước về tình hình đất nước trong năm vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn với mức tăng trưởng hơn 8%. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra ngay những ngày đầu năm 2026 thành công tốt đẹp đã đề ra những chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong những năm tới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu 100 năm và bước vào kỷ nguyên mới phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trong năm qua; tin tưởng sau thành công của Đại hội 14 của Đảng, đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững với nhiều thành công rực rỡ hơn; chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quà Tết tặng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gửi đến các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đón Xuân Bính Ngọ vui vẻ, ấm áp.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta; người luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường tới thắp hương, thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng, một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trong suốt cuộc đời cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN