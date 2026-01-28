Tới thăm gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư.

Ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà Ngô Thị Mận - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động nhắc lại những dấu ấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi phu nhân Ngô Thị Mận. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tư duy khoa học biện chứng, có vốn thực tiễn phong phú và nền tảng lý luận uyên bác, vượt lên những khuôn mẫu thông thường.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kiên trung, bền bỉ, không lùi bước trước khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc, coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Ông là biểu tượng tiêu biểu của đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, tận tụy và nhân văn; được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin yêu, kính trọng và bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quốc hội

Phu nhân Ngô Thị Mận xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bà khẳng định, đây là niềm động viên lớn lao không chỉ đối với gia đình, mà còn thể hiện nghĩa tình, sự kế thừa và trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng nén hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những đóng góp quan trọng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một phần không thể tách rời trong chặng đường phát triển của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những giá trị mà cố Chủ tịch nước để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau noi theo, kế thừa và phát huy.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Thông tin tới nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật và các quyết sách quan trọng của đất nước.

Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao; đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng thời đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội đi trước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và hiến kế tâm huyết của các nguyên lãnh đạo đối với hoạt động của Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Quốc hội khóa 15 đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Quốc hội ngày càng khẳng định rõ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là tinh thần đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.