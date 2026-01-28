Chiều nay, tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngoài ra còn có các ủy viên Trung ương Đảng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Sự kiện diễn ra trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm ngày Bác Hồ về nước, hướng tới 65 năm ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng.

Cuộc gặp gỡ tại địa chỉ thiêng liêng của ký ức và niềm tin

Mở đầu buổi nói chuyện, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động đặc biệt khi đứng tại sân vận động tỉnh - nơi mùa xuân năm 1961, Bác Hồ từng nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa mà còn là một "địa chỉ thiêng liêng của ký ức và niềm tin".

Các em học sinh Cao Bằng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tổng Bí thư chia sẻ, ngày 28/1/1941 không chỉ là một mốc thời gian lịch sử mà còn là thời điểm sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người đã chọn Cao Bằng làm nơi dừng chân, dựa vào nhân dân để xây dựng căn cứ địa.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Từ cơ sở cách mạng, từ đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước đến "hàng rào quần chúng" bảo vệ, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã giúp Bác có chỗ dựa vững bền. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của thế trận lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước thực tế sân vận động tỉnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh khi đã khẩn trương khắc phục, chỉnh trang, phục dựng lại không gian này để vừa bảo đảm an toàn, vừa thể hiện sự trân trọng quá khứ và trách nhiệm với tương lai.

5 định hướng trọng tâm

Đi vào các nội dung chỉ đạo thực tiễn, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trăn trở của Đảng và Nhà nước khi đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, biên giới vẫn còn khoảng cách so với miền xuôi.

Từ đó, Tổng Bí thư quán triệt nguyên tắc hành động xuyên suốt: "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Việc gì chưa làm cho dân tin, cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn thì phải tiếp tục suy nghĩ, điều chỉnh".

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự buổi gặp mặt, nói chuyện của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư chỉ rõ 5 nhiệm vụ cụ thể mà Cao Bằng cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, về sinh kế bền vững, Tổng Bí thư yêu cầu phải chăm lo để bà con có việc làm, có thu nhập và thị trường tiêu thụ. Sản xuất phải gắn với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, tận dụng lợi thế kinh tế cửa khẩu và dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện địa phương. Mục tiêu là "người dân không chỉ thoát nghèo mà phải vươn lên khá giả bằng chính sức lực của mình".

Thứ hai, về giáo dục và y tế, Tổng Bí thư lưu ý, đây là lĩnh vực phải "đi trước một bước". Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai hiệu quả việc xây dựng các trường liên cấp cho các xã biên giới; thực hiện miễn học phí và bảo đảm bảo hiểm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thứ ba, về an cư lạc nghiệp, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, kiên trì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư, về hạ tầng và kết nối, Tổng Bí thư nêu rõ thông điệp "đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ dân". Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng phát triển hạ tầng số phù hợp để vùng cao "không đứng ngoài nhịp phát triển mới" của đất nước.

Thứ năm, về an ninh biên giới và lòng dân, Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, để biên giới vừa vững chắc, vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Tổng Bí thư với thiếu nhi tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy mức cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu, lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà chúng ta đã xác định: “Vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng”.

Trong buổi nói chuyện, Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Cao Bằng: “Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta, phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng”.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, câu nói ấy vừa là lời nhắc nhở, vừa là niềm tin, vừa là kỳ vọng. “Cao” không chỉ là cao của núi rừng hùng vĩ, mà phải “cao” ở ý chí tự lực, “cao” ở đoàn kết, “cao” ở niềm tin của nhân dân, và “cao” ở chất lượng cuộc sống, để người dân gắn bó lâu dài với quê hương biên giới.

Dành một phần trang trọng trong bài nói chuyện để hướng về ngành giáo dục, Tổng Bí thư gọi các thầy cô giáo vùng cao là "những người đang giữ lửa ở nơi mái trường", những người làm công việc thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao là bồi dưỡng tri thức, nhân cách và ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ mai sau.

Học sinh tỉnh Cao Bằng tặng quà Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Với các em học sinh, Tổng Bí thư ân cần nhắn nhủ: "Các em hãy học để biết, học để làm người, học để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước. Mỗi thế hệ chỉ đi được một đoạn đường, nhưng đoạn đường ấy phải đủ vững để thế hệ mai sau đi tiếp, đi xa hơn".

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối: Với truyền thống cách mạng vẻ vang và sự chung sức đồng lòng, Cao Bằng sẽ vững bước đi lên trên con đường phát triển, đóng góp xứng đáng vào tương lai của dân tộc Việt Nam.