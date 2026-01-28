Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng khi trở lại mảnh đất Trường Hà đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026).

Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của Pác Bó - Trường Hà đối với ý chí độc lập, tự cường dân tộc. Việc xây dựng ngôi trường ngay trên mảnh đất này "là sự tri ân thiết thực, bền vững và có ý nghĩa lâu dài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự tiếp nối con đường mà Người đã lựa chọn".

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhà trường phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các cháu học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đề cập đến chiến lược giáo dục quốc gia, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ để xây dựng 248 trường tại các xã biên giới đất liền trên cả nước, với giai đoạn đầu là 100 trường nội trú liên cấp; các địa phương phải thực hiện quyết liệt để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tổng Bí thư lưu ý: "Nhà trường không chỉ là nơi dạy, nơi học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các cháu. Cần bảo đảm tốt nhất các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh, an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình".

Tiếp cận tri thức hiện đại nơi biên cương

Cũng tại sự kiện, Tổng Bí thư đánh giá cao việc đưa mô hình giáo dục thực hành STEM vào trường học thông qua sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với 500 phòng học trên cả nước và 30 phòng được khánh thành tại Cao Bằng dịp này.

Theo Tổng Bí thư, dù còn nhiều khó khăn, nhưng học sinh vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới "cũng phải được tiếp cận với những tri thức học tập hiện đại" để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhắn nhủ tới học sinh, Tổng Bí thư mong muốn các em không chỉ học để thoát nghèo mà phải học với khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương.

"Mỗi cháu hãy là một cột mốc sống về văn hóa, về tri thức, về lòng yêu nước trên mảnh đất biên giới thiêng liêng của mình", Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư tin tưởng ngôi trường sẽ sớm trở thành điểm sáng giáo dục, bởi "mỗi lớp học được xây lên là thêm một niềm tin được thắp sáng cho tương lai của vùng biên cương".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho đại diện các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trường Hà. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, công trình này nằm trong chuỗi các dự án an sinh xã hội chiến lược được Trung ương triển khai tại vùng cao, vùng biên giới.

"Khi đời sống được chăm lo, khi con em đồng bào được học tập trong môi trường ổn định, an toàn và nhân văn thì biên giới được giữ vững từ gốc, từ cơ sở, bằng niềm tin và sự gắn bó bền chặt của nhân dân", ông khẳng định.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Hà được xây dựng dựa trên mô hình mẫu của trường học tại xã Si Pa Phìn (Điện Biên), có sự điều chỉnh phù hợp với địa hình, khí hậu địa phương.

Đây là một trong 11 trường nội trú liên cấp được Cao Bằng khởi công đợt này. Chủ tịch tỉnh cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành 21 trường tại các xã biên giới trong thời gian tới để đảm bảo chỗ học cho hơn 28.000 học sinh.

Bên cạnh nguồn lực địa phương, thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 trường và triển khai chương trình kết nghĩa, hỗ trợ chuyên môn lâu dài giữa các trường chất lượng cao của Thủ đô với các trường nội trú biên giới Cao Bằng.