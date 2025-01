Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, 2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng chục ô tô và hàng nghìn mô tô, phương tiện khác.

Theo quan niệm, những ngày đầu xuân năm mới nếu không may xảy ra va chạm hoặc bị CSGT xử phạt, nhất là tạm giữ phương tiện sẽ “dông” cả năm. Chưa cần biết điều này có đúng hay không nhưng rõ ràng khi bị xử phạt với số tiền lớn, thậm chí còn có thể bị tạm giữ xe, tước bằng lái,... sẽ khiến hành trình đi chơi Tết, du xuân bớt vui phần nào.

Bị CSGT dừng xe, xử phạt là điều không ai mong muốn ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới. Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu



Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi lái xe trong những ngày đầu năm mới, tài xế cần chú ý để tránh bị phạt nặng:

1. "Dính" nồng độ cồn

Dịp đầu xuân năm mới, mọi người thường mời nhau chén rượu, ly bia khi đến nhà nhau chúc Tết hoặc trong mỗi bữa cơm đoàn tụ. Thế nhưng, nếu sau đó bạn phải lái xe thì nên "nói không" với bia rượu, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, lại vừa tránh bị CSGT phạt nặng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Nghị định 168), tài xế lái ô tô sẽ bị phạt với mức cao nhất là 40 triệu đồng và người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng nếu bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc máu.

Đồng thời, tài xế có thể bị trừ 4-10 điểm và cao nhất là tước GPLX đến 24 tháng. Và vi phạm với bất cứ mức độ nào thì bạn cũng bị tạm giữ phương tiện ngay lập tức.

Rõ ràng, đầu xuân năm mới mà đã bị giữ phương tiện, tước bằng lái và bị phạt đến vài chục triệu đồng là điều không ai mong muốn. Do vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nâng chén rượu, cốc bia trong những ngày Tết.

2. Vượt đèn đỏ

Với tâm lý trong những ngày Tết là ít CSGT ứng trực nên nhiều lái xe “nhìn trước ngó sau” rồi vượt đèn đỏ. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, đồng thời, vượt đèn đỏ cũng có thể bị xử lý rất nặng theo Nghị định 168 áp dụng từ 1/1/2025.

Cụ thể, với hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 18-22 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, tài xế vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Đây thực sự là một mức phạt rất nghiêm khắc, đủ để các tài xế phải chú ý và tuân thủ tuyệt đối theo tín hiệu đèn.

Chạy quá tốc độ cũng là lỗi vi phạm khá phổ biến trong những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ. Ảnh: Đình Hiếu

3. Chạy quá tốc độ

Đường sá ngày Tết thường vắng vẻ khiến nhiều người "mát ga" hơn. Khi lái xe quá nhanh, bạn khó có thể xử lý trong những tình huống đột xuất, đồng thời làm tăng nguy cơ gặp tai nạn giao thông. Chạy quá tốc độ cũng là lỗi khá phổ biến hiện nay và thường xuyên bị lực lượng CSGT xử lý.

Theo Nghị định 168, lỗi vượt quá tốc độ đối với ô tô tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị phạt từ 800 nghìn đồng đến 14 triệu đồng. Còn đối với mô tô, xe gắn máy là 400 nghìn đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị trừ 2-6 điểm trên GPLX.

4. Dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe

Khi lái xe, nếu sử dụng điện thoại bằng tay sẽ làm phân tán khả năng tập trung, gây mất an toàn giao thông. Trên thực tế, nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mải nhìn và sử dụng điện thoại.

Từ 1/1/2025, nếu CSGT phát hiện bạn đang dùng tay sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi điều khiển xe trên đường, mức phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Cụ thể, Nghị định 168 quy định, hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang lái xe" bị phạt từ 4-6 triệu đồng đối với ô tô và 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với xe máy. Đồng thời bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe là lỗi bị xử phạt rất nặng trong năm mới. Ảnh minh hoạ: Đình Quý

5. Đi sai làn đường, phần đường

Nhiều tài xế không để ý biển báo hoặc đi đường lạ rất dễ "dính" lỗi sai làn đường. Lỗi này được hiểu là loại phương tiện mà bạn đang điều khiển đang đi trên làn đường dành cho phương tiện khác, chẳng hạn như đi xe ô tô con nhưng lại di chuyển vào làn đường dành riêng cho xe máy.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi đi sai làn đường đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 02 điểm trên GPLX. Nếu cá nhân đi sai làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Còn đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng. Trong trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

6. Không thắt dây an toàn

Dây an toàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng của tài xế cũng như đối với tất cả người ngồi trên xe trong những tình huống phanh gấp, va chạm,... Tuy nhiên, nhiều người trên xe, thậm chí ngay cả tài xế "tặc lưỡi" không thắt loại dây này với những lý do khác nhau.

Theo Nghị định 168, nếu tài xế không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy thì có thể bị phạt tiền từ 350-400 nghìn đồng

Ngoài việc tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì dù hành trình ngắn hay dài, việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật và kiểm tra xe trước khi khởi hành là rất quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ mất khoảng 1 phút “soi” quanh xe ô tô là bạn có thể có một chuyến đi an toàn hơn. Các bộ phận có thể kiểm tra bằng mắt thường như: Lốp xe có non hơi hay có gì bất thường không; nước làm mát còn đủ không; hệ thống đèn, còi còn hoạt động tốt không;… đồng thời mang đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Chúc quý độc giả có một hành trình thuận lợi, suôn sẻ trong năm mới!

Hoàng Hiệp (ghi)

Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!