Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 Hơn 1 triệu thí sinh vừa làm bài môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2024. Sau đây là đề thi môn Toán. 'Đất nước' vào đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 Hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút. Đề thi năm nay đề cập đến tác phẩm Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức của Bộ GD-ĐT.

Sáng 27/6, các thí sinh trải qua bài thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, công an các tỉnh đã tăng cường cán bộ đến các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tham gia giao thông.

Cán bộ Công an huyện Thanh Thủy cõng thí sinh bị khuyết tật vận động vào phòng thi. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại tỉnh Phú Thọ, việc hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt được hội đồng thi tỉnh này quán triệt và thực hiện nghiêm. Trong đó có hình ảnh đẹp được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi là một cán bộ Công an huyện Thanh Thủy cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi.

Hành động đẹp này diễn ra tại điểm thi trường THPT Trung Nghĩa. Nữ sinh được hỗ trợ là em Nguyễn Thị Hồng L. (19 tuổi). Em bị mất đôi chân trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi em đang học lớp 10.

Trung úy Vũ Mạnh Cường, cán bộ Công an huyện Thanh Thủy được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại hội đồng thi trường THPT Trung Nghĩa (xã Đồng Trung) đã xin phép gia đình, xin phép nữ sinh cõng em L. vào phòng thi sau đó cõng từ phòng thi ra xe để về nhà.

Lực lượng CSGT, Công an huyện Văn Chấn kịp thời đón thí sinh ngủ quên đến điểm thi. Ảnh: Công an huyện Văn Chấn

Tại điểm thi trường THPT Sơn Thịnh, tỉnh Yên Bái, Tổ CSGT-TT, Công an huyện Văn Chấn đã hỗ trợ thí sinh Nguyễn Tiến A. (trú xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) đến điểm thi bằng xe CSGT chuyên dụng.

Do hôm trước ôn thi và bị đau bụng đến 3h sáng mới đi ngủ nên thí sinh A. đã ngủ quên. Các đoàn viên tại cơ sở đã liên hệ với tổ CSGT gần đó, hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi một cách nhanh chóng, an toàn.

