Clip: Công an dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến điểm thi

Sáng 28/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 do mệt mỏi, ngủ quên, đã được cán bộ công an đưa đến điểm thi.

Theo đó, sáng nay, gần 22.000 thí sinh của tỉnh Nam Định bước vào ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại điểm thi tốt nghiệp THPT ở trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên), trong quá trình làm thủ tục thi, các giám thị phát hiện vắng 1 thí sinh nữ không rõ lý do. Thời điểm phát hiện thí sinh vắng mặt đã là 7h08 và thời gian tính giờ làm bài bắt đầu từ 7h35.

Điểm trưởng đã ngay lập tức thông báo cho lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi đã ngay lập tức phối hợp xác minh. Thí sinh vắng mặt em H.T.T (SN 2006, trú tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên).

Công an dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: CTV

Ngay say khi nhận được tin báo lúc 7h13, Đại úy Vũ Văn Tiến - Trưởng Công an xã Yên Hồng, đã nhanh chóng điều khiển xe ô tô chuyên dụng từ trụ sở công an xã đến tận nhà, kịp thời đón thí sinh đến điểm thi lúc 7h27.