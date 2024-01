Trên lĩnh vực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Lai Châu đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Công an huyện, thành phố duy trì việc tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến ở cả 3 cấp, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, phát huy những mặt tích cực.

Lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả trong xây dựng lực lượng ở cơ sở. Song song với đó, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay toàn tỉnh có nhiều mô hình duy trì và hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu là một số mô hình: “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật”, “Dòng họ tự quản”; “Gia đình người Mông văn hóa”, “Xã bản không có tội phạm về tệ nạn ma túy”, “Cụm liên kết giáp ranh về an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông”.

Công an Lai Châu đã thực hiện tốt việc phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng bộ các huyện, thành phố; làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Công an Lai Châu rất chú trọng quan hệ hợp tác quốc tế, phối hợp hội đàm, trao đổi thông tin trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Không chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an Lai Châu còn chú trọng quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sĩ; quan tâm đến chế độ chính sách, động viên, thăm hỏi kịp thời cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn…; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện.

Đã có nhiều tấm gương hết mình vì nhiệm vụ, dũng cảm chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Qua đó, Công an Lai Châu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương chiến công, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, được Bộ Công an và UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng khác.