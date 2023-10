Bài 3:

Lời tòa soạn: Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an triển khai bố trí công an chính quy về xã. Thực tiễn cho thấy, lực lượng công an xã đã giúp ổn định tình hình cơ sở. Chủ trương này càng có ý nghĩa đặc biệt tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Để đạt được kết quả trên, lực lượng công an xã chính quy đã ngày đêm âm thầm bám chắc cơ sở, thực hiện nhiều mặt công tác tại địa phương. Báo VietNamNet ghi nhận câu chuyện từ thực tiễn tại các xã biên giới.

Từ năm 2018, Bộ Công an triển khai đề án bố trí công an chính quy về xã. Sau khi triển khai, thực tiễn cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở với phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở.

Với việc bố trí công an chính quy về các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới đã góp phần mang đến những chuyển biến về tình hình an ninh trật tự trên nhiều mặt. Đặc biệt trong số đó là việc công an chính quy đã liên tục bám, nắm cơ sở từ đó có những tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền đưa ra những quyết sách phù hợp trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Được biết đến là địa bàn rộng bằng nửa diện tích tỉnh Bắc Ninh – xã Mù Cả trước năm 2018 là địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nhiều loại tội phạm nổi lên khiến tình hình tại cơ sở tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn.

Với việc sắp xếp, bố trí công an chính quy về xã, bức tranh xã Mù Cả hiện nay khởi sắc khi kéo giảm tội phạm về hình sự, 9 tháng đầu năm không ghi nhận một vụ việc nào về trộm cắp tài sản, xã không có đối tượng bán lẻ ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn được lập hồ sơ quản lý chặt chẽ. Khung cảnh bình yên bao phủ xã biên giới của tỉnh Lai Châu.

Mù Cả là minh chứng sinh động, rõ nét cho chủ trương đúng đắn của Bộ Công an trong việc bố trí công an chính quy về cơ sở. Chính vì điều đó, báo VietNamNet lựa chọn xã Mù Cả là nơi diễn ra bàn tròn với chủ đề: Dấu ấn công an chính quy giúp chuyển hóa địa bàn xã biên giới.

Tham dự bàn tròn có các khách mời gồm: Thượng tá Lù Văn Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; ông Pờ Khừ Xá, Chủ tịch UBND xã Mù Cả; Trung tá Trần Văn Duy, Trưởng công an xã Mù Cả và ông Toán Ma Tơ, người có uy tín tại xã Mù Cả.

Nhà báo Đoàn Bổng: Xin được mở đầu chương trình bàn tròn hôm nay với những thông tin chân thực, toàn cảnh về xã Mù Cả. Thưa ông Pờ Khừ Xá - Chủ tịch UBND xã Mù Cả, là người địa phương và quản lý về mặt chính quyền, ông nhận thấy Mù Cả đã có những thay đổi như thế nào từ khi có lực lượng công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ?

Ông Pờ Khừ Xá: Địa bàn xã Mù Cả là địa bàn rất rộng, với dân số, số khẩu thưa thớt. Trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự, trước thời điểm công an chính quy về xã, địa bàn Mù Cả khá phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tệ nạn ma túy, trộm cắp vặt. Đây là một số tội phạm nổi lên. Thời kỳ đấy, công an xã bán chuyên trách, nghiệp vụ chuyên môn còn những hạn chế nhất định, từ đó công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền còn nhiều mặt hạn chế.

Sau khi có chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy về xã, cán bộ chiến sĩ Công an xã Mù Cả đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự thông qua việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Từ đó, những tệ nạn, tội phạm trên địa bàn được xử lý, giải quyết triệt để.

Buổi trao đổi diễn ra tại xã Mù Cả với chiếc bàn truyền thống của người Hà Nhì.

Hiện nay tệ nạn ma túy, trộm cắp vặt trên địa bàn xã Mù Cả đã được hạn chế tối đa, chỉ lác đác ở một số nơi. Khi có công an chính quy về xã, bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Bởi công an xã thường xuyên bám nắm cơ sở, giải quyết các vấn đề từ sớm dù nhỏ nhất, không để người dân bức xúc, tạo thành điểm nóng phức tạp.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của cấp trên, năm nay, xã Mù Cả đã được đưa ra khỏi danh sách những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Ông Pờ Khừ Xá.

Nhà báo Đoàn Bổng: Những chia sẻ vừa rồi của ông Pờ Khừ Xá là minh chứng rõ nét về vai trò của lực lượng công an chính quy về xã. Vậy, xin được hỏi Thượng tá Lù Văn Hoàn về những khó khăn, thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về xã trên địa bàn huyện Mường Tè.

Thượng tá Lù Văn Hoàn: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an bố trí công an xã chính quy với tinh thần Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, việc bố trí công an chính quy có thuận lợi, gồm:

Lực lượng công an xã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong công tác triển khai các mặt công tác được triển khai chủ động hơn, bám sát chủ trương của cấp trên về đảm bảo an ninh trật tự sát hơn và kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các lực lượng trong hiệp đồng triển khai các mặt công tác để đảm bảo an ninh trật tự.

Thượng tá Lù Văn Hoàn.

Như Chủ tịch UBND xã Mù Cả vừa chia sẻ, khi bố trí công an chính quy về xã đã giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy được kéo giảm. Mù Cả trước đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về dân tộc, tôn giáo, các tệ nạn xã hội... khi công an chính quy về đã chủ động bám nắm địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm giải quyết các vụ việc từ cơ sở.

Bên cạnh những thuận lợi cũng còn những khó khăn, cụ thể, thiếu quân số theo định mức hàng năm Bộ Công an giao chỉ tiêu đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đối với địa bàn rộng như Mù Cả, việc lực lượng bố trí tại đây mỏng chưa đảm bảo quán xuyến được hết địa bàn. Có những địa bàn đi lại khó khăn, thông tin liên lạc chưa thông suốt, có nơi chưa có điện lưới... đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai nhiệm vụ.

Khó khăn thứ hai là trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều. Theo chủ trương chung phấn đấu giai đoạn 2025-2030 thì 100% cán bộ có trình độ đại học, 70% cán bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.

Một góc bình yên tại xã Mù Cả.

Ngoài ra việc bố trí công an chính quy vào vùng đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ bố trí con em chiến sĩ là người dân tộc thiểu số vào địa bàn đó mà còn bố trí cả chiến sĩ là người dân tộc Kinh và dân tộc khác vào địa bàn. Ví dụ như xã Mù Cả, có dân tộc Hà Nhì chiếm đa số, còn lại một số hộ là người Mông. Do đó, khi vào địa bàn công tác, lực lượng công an phải hiểu được ngôn ngữ thì mới phục vụ yêu cầu công tác, từ đó mới bám nắm được địa bàn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con...

Nhà báo Đoàn Bổng: Được biết Mù Cả mới được đưa ra khỏi danh sách địa bàn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, để hiểu rõ thêm về thành quả này, xin Trung tá Trần Văn Duy - Trưởng Công an xã chia sẻ về những giải pháp đã triển khai trên địa bàn xã biên giới Mù Cả.

Trung tá Trần Văn Duy: Năm 2022, xã Mù Cả được huyện Mường Tè lựa chọn là 1 trong 7 xã trên địa bàn huyện tập trung chuyển hóa. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề với lực lượng công an xã. Với địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí còn những hạn chế, do đó, các loại tội phạm lợi dụng vào những điểm này để hoạt động phạm tội.

Công an xã tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở cơ sở, thường xuyên phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Công an huyện Mường Tè, Đồn biên phòng Mù Cả. Công an xã thường xuyên bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng.

Trung tá Trần Văn Duy.

Công an xã thường xuyên thăm hỏi, tạo lòng tin của nhân dân với công an xã, từ đó có kết nối để kịp thời phản ánh đến lực lượng về tình hình an ninh trật tự. Qua công tác thăm hỏi, chúng tôi cảm nhận được sự tin tưởng của nhân dân.

Chúng tôi duy trì phát huy hiệu quả mô hình liên gia tự quản các bản, mô hình dòng họ tự quản... từ đó ngăn chặn từ cơ sở các vi phạm về trật tự xã hội. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; đảm bảo chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh, quy trình công tác của cán bộ công an xã.

Nhà báo Đoàn Bổng: Người dân được xác định là chủ thể thụ hưởng, giám sát và là lực lượng tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy về xã. Xin hỏi ông Toán Ma Tơ - người có uy tín tại xã Mù Cả, về chia sẻ vai trò của lực lượng công an xã trong việc đảm bảo cuộc sống bình yên trên địa bàn.

Ông Toán Ma Tơ: Từ khi có lực lượng Công an chính quy về nắm cơ sở, tình hình an ninh trật tự đổi mới hoàn toàn tích cực. Đây là chủ trương phù hợp với lòng dân, người dân cảm nhận tất cả các kết quả về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong đó có vai trò của lực lượng Công an xã.

Đối với nhân dân chúng tôi, rất vui, rất mừng khi có lực lượng chính quy, bài bản về làm nhiệm vụ tại xã. Chúng tôi cảm nhận được tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Toán Ma Tơ.

Lực lượng công an có nhiều cố gắng, xử lý công việc nhạy bén, khoa học. Chính vì vậy, nhân dân địa bàn xã Mù Cả đến thời điểm này yên tâm lao động sản xuất, gắn bó mật thiết trong nhân dân và với lực lượng rất cao. Lực lượng công an xuống từng nhà tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Là người dân tộc Hà Nhì (dân tộc chiếm đại đa số trên địa bàn xã Mù Cả), dân tộc chúng tôi rất tự hào về tinh thần đoàn kết, chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Với bản thân tôi, tôi luôn động viên vợ con, gia đình, bạn bè nâng cao ý thức cảnh giác không bị kẻ xấu lợi dụng, tập trung lao động sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

Lực lượng Công an xã Mù Cả gần dân, bám chắc cơ sở.

Nhà báo Đoàn Bổng: Huyện Mường Tè còn nhiều xã là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xin ông cho biết những kế hoạch, mục tiêu của Công an huyện nhằm chuyển hóa địa bàn thành công trong thời gian sớm nhất.

Thượng tá Lù Văn Hoàn: Địa bàn Mường Tè là một trong những địa bàn huyện biên giới, có 13 xã, 1 thị trấn, chủ yếu dân tộc thiểu số với 10 dân tộc sinh sống trên địa bàn; là huyện hiện nay còn 7 xã phức tạp về ANTT, trước đây là 8 xã.

Khi xác định có 8 xã, tỉnh, huyện đã lựa chọn xã Mù Cả là 1 trong những xã tập trung triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn, vừa qua Bộ Công an đã công nhận đưa Mù Cả ra khỏi diện phức tạp về ANTT.

Hiện nay, huyện còn 7 xã phức tạp về ANTT, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và huyện Mường Tè đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy chính quyền xây dựng, ban hành kế hoạch để tập trung triển khai các giải pháp. Trong đó huy động tổng thể các cơ quan ban ngành, đoàn thể tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện theo chức năng của mỗi cơ quan ban ngành, phối hợp với lực lượng công an tập trung triển khai chuyển hóa các địa bàn theo hướng ngành nào phụ trách lĩnh vực đó.

Với Công an huyện, chúng tôi tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai các công tác từ xây dựng, phát động các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với mô hình như Dòng họ tự quản, hòm thư tố giác tội phạm… Thông qua đó tập trung rà soát tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá việc đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế tại các địa bàn trọng điểm…

Với các địa bàn trọng điểm phức tạp, Công an huyện đề ra lộ trình từng bước, cụ thể trong năm 2023: Quý 1 chúng tôi tập trung củng cố phát triển mô hình ở các thôn bản; quý 2 xử lý, trấn áp các tệ nạn trên địa bàn, đấu tranh xóa bỏ các điểm, các đối tượng bán lẻ ma túy, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát lập hồ sơ đưa đối tượng điểm, nghiện ma túy thường xuyên trộm cắp đi cai nghiện bắt buộc, trường giáo dục bắt buộc.

Quý 3 đánh giá tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện với các cơ quan liên quan họp đánh giá với lộ trình hết năm 2023, 7 địa bàn trọng điểm của huyện sẽ chuyển hóa thành công.

Để đảm bảo, duy trì việc chuyển hóa thành công thời gian tới, chúng tôi chủ động chỉ đạo các lực lượng bám nắm địa bàn, triển khai các giải pháp tăng cường phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống vật chất của bà con.

Nhà báo Đoàn Bổng: Mù Cả hiện nay đã chuyển hóa địa bàn thành công, bà con được sống bình yên, tình hình ANTT được đảm bảo. Xin hỏi ông Pờ Khừ Xá và Trung tá Trần Văn Duy về chủ trương, quyết sách để giữ ổn định địa bàn sau khi đã chuyển hóa thành công.

Ông Pờ Khừ Xá: Theo tôi, việc đầu tiên cần tập trung giải quyết là hệ thống chính trị ở cơ sở phải thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hai là phải triển khai thực hiện thật tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và trong đó có 3 chương trình mục tiêu Quốc gia.

Ba là, các tổ chức chính trị ở cơ sở phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, tổ chức mọi công việc ở cơ sở từ việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở cho đến việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã tuyên truyền, động viên bà con.

Đối với UBND xã phải thường xuyên quan tâm, phối hợp với lực lượng công an, nhất là Công an xã làm tốt công tác ổn định địa bàn, giữ địa bàn trong sạch, vững mạnh để góp phần làm cho người dân lao động sản xuất.

Trung tá Trần Văn Duy: Theo tôi, lực lượng Công an xã phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền; hai là phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì công tác đảm bảo ANTT mới đạt kết quả cao. Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất là sự đồng lòng, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Như Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đối với tôi, giải pháp quan trọng nhất là đi sâu sát, lắng nghe quần chúng nhân dân. Điều này càng có ý nghĩa khi địa bàn Mù Cả có nhiều nơi không có sóng điện thoại, không có điện lưới… do đó, việc người dân phối hợp với lực lượng công an sẽ phát huy việc giữ ổn định tình hình địa bàn.

Nhà báo Đoàn Bổng: Được biết diện tích xã Mù Cả gần bằng một nửa tỉnh Bắc Ninh, với diện tích rộng như vậy nhưng chỉ có 6 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Côn an xã, Trung tá Trần Văn Duy có thể cho biết những khó khăn, thách thức mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt hàng ngày; ông có đề xuất gì để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên.

Trung tá Trần Văn Duy: Công an xã Mù Cả luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như Ban Chỉ huy Công an huyện Mường Tè nên chúng tôi xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở rất quan trọng.

Khó khăn lớn nhất của lực lượng Công an xã Mù Cả là địa bàn rộng, khó di chuyển, lực lượng mỏng với 6 cán bộ chiến sĩ, đa số các thôn bản không có điện lưới, không có sóng điện thoại khiến việc bám nắm địa bàn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi có đề xuất với cấp trên bổ sung thêm cán bộ, chiến sĩ; bổ sung kinh phí để thuận hơn trong việc bám nắm địa bàn cơ sở tại các bản.

Trung tá Trần Văn Duy (giữa) trong một lần đi thăm bản.

Nhà báo Đoàn Bổng: Qua những chia sẻ của Trung tá Trần Văn Duy, chúng ta thấy quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng Công an xã gặp rất nhiều khó khăn. Xin hỏi, với vai trò là Trưởng Công an huyện, ông đã quan tâm, động viên, định hướng cho công an cấp cơ sở thế nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thưa Thượng tá Lù Văn Hoàn?

Thượng tá Lù Văn Hoàn: Khi triển khai lực lượng công an xã chính quy, ngay từ đầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã xác định việc triển khai lực lượng này là chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo giữ gìn ANTT, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển ở địa phương.

Chúng tôi thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Khi triển khai nhiệm vụ đưa lực lượng chính quy về cơ sở có rất nhiều cán bộ đang công tác ở các địa bàn thuận lợi như ở Công an tỉnh, huyện, thành phố hay ở Bộ Công an nhưng về với cơ sở là vùng sâu, vùng xa, đường đi khó khăn, nếu không làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhiều cán bộ sẽ nảy sinh tư tưởng chán nản, không tập trung vào công tác chuyên môn.

Hai là, Bộ Công an, Công an tỉnh và Ban chỉ huy Công an huyện thường xuyên tạo điều kiện tối đa hỗ trợ kinh phí, vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã. Ví dụ như xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị đảm bảo phục vụ hiệu quả các mặt công tác…

Đường bám bản gian nan của Công an xã ở biên giới.

Về lâu dài, chúng tôi cũng sẽ tham mưu, đề xuất các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho lực lượng ở cơ sở, ví dụ như hỗ trợ về kinh phí trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ về kinh phí trong việc xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với xã Mù Cả, là một trong những địa bàn biên giới, việc thực hiện nhiệm vụ gắn với chỉ đạo chung là đảm bảo đường biên, mốc giới không để mất ổn định trên tuyến biên giới; đảm bảo tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm ở trên địa bàn nhằm giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn để đảm bảo khi đã chuyển hóa địa bàn thành công thì phải giữ vững ổn định lâu dài.

