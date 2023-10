Bài 4:

Lời tòa soạn: Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an triển khai bố trí công an chính quy về xã. Thực tiễn cho thấy, lực lượng công an xã đã giúp ổn định tình hình cơ sở. Chủ trương này càng có ý nghĩa đặc biệt tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Để đạt được kết quả trên, lực lượng công an xã chính quy đã ngày đêm âm thầm bám chắc cơ sở, thực hiện nhiều mặt công tác tại địa phương. Báo VietNamNet ghi nhận câu chuyện từ thực tiễn tại các xã biên giới.

Trong quá trình thực hiện tuyến bài dấu ấn công an chính quy về xã ở Lai Châu giúp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, PV VietNamNet đã phỏng vấn Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về nội dung này.

Từ khi sắp xếp, bố trí công an chính quy về xã, vai trò của lực lượng Công an chính quy trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các xã biên giới được thể hiện như thế nào, thưa Đại tá Nguyễn Viết Giang?

Đại tá Nguyễn Viết Giang: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng Công an xã với quan điểm xuyên suốt “mạnh từ cơ sở”. Công an tỉnh triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Công an xã chính quy, đưa Lai Châu trở thành một trong 14 địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác triển khai tổ chức Công an xã.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trong một lần đi thực tế cơ sở.

Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí trung bình từ 6 cán bộ công an/1 xã, thị trấn, riêng các xã trọng điểm phức tạp về ANTT được bố trí từ 8 cán bộ/1 xã.

Vượt qua những khó khăn về địa lý, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt, đội ngũ Công an xã, thị trấn chính quy sau khi được điều động đã nỗ lực triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tình hình ANTT tại các xã, thị trấn, nhất là các xã biên giới hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt, tình hình ANTT được ổn định. Chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm ANTT được nâng cao. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an xã đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Mường Tè, Phong Thổ theo đề án của Tỉnh góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; “gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở” - lực lượng Công an xã góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023.

Thực tế đã có những khó khăn gì mà lực lượng Công an xã tại Lai Châu phải đối mặt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra những giải pháp nào để hỗ trợ, định hướng cho lực lượng công an xã hoàn thành các nhiệm vụ được giao?

Đại tá Nguyễn Viết Giang: Sau 3 năm tổ chức lực lượng Công an chính quy về xã, thị trấn, tình hình ANTT ở các địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Qua các buổi làm việc trực tiếp và đặc biệt là 2 buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến Công an xã vừa qua cho thấy lực lượng Công an xã còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, cần sự đồng hành, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Cụ thể, Lai Châu là địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên các triền núi cao, canh tác chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp; còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, 1 bộ phận trình độ còn hạn chế. Có mối quan hệ thân tộc, dòng họ với người nước ngoài.

Khối lượng công việc ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an rất lớn so với biên chế hiện có; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của lực lượng Công an xã ở hầu hết các xã còn khó khăn; chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an xã chính quy và Công an xã bán chuyên trách còn hạn chế.

Tại các buổi làm việc và đối thoại, lắng nghe ý kiến Công an xã, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra một số giải pháp hỗ trợ, định hướng cho lực lượng công an xã, bao gồm: Tiếp tục tăng cường biên chế cho lực lượng Công an xã, thị trấn; Chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp xã; quan tâm hướng dẫn và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ ngay cho Công an cấp xã.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng tập thể Công an xã Mù Cả.

Phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn và chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc, ngoại ngữ cho cán bộ Công an các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc ít người, xã biên giới.

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, trang bị và phục vụ hoạt động thường xuyên của Công an xã, thị trấn; Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo chế độ, chính sách, kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên đối với các tập thể Công an xã, thị trấn và cán bộ Công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các xã biên giới được biết đến là những địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình ANTT, ông có thể chia sẻ về vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong việc chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp?

Đại tá Nguyễn Viết Giang: Tỉnh Lai Châu có 22 xã biên giới, đây là những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, yếu tố dân tộc, tôn giáo... Sau khi bố trí lực lượng Công an xã chính quy, lực lượng Công an các xã biên giới đã tích cực bám sát địa bàn, nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các kế hoạch giữ vững ANTT.

Công an xã phối hợp với lực lượng Biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội. Nhìn chung tình hình ANTT tại các xã biên giới có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025; đồng thời tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch tập chung chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, phấn đấu đến 31/12/2023 chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Hiện nay, tỉnh còn 28 xã, 1 thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT chưa được chuyển hóa, với quyết tâm chính trị cao nhất phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ chuyển hóa hết số còn lại.

Đại tá Nguyễn Viết Giang dự lễ khánh thành trụ sở Công an xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Chúng tôi xác định, việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT là nhiệm vụ rất quan trọng, cần tập trung giải quyết, Công an xã với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở đã phát huy phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực bám cơ sở, bám dân, nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc để chuyển hóa địa bàn.

Lực lượng Công an xã tổ chức, tham gia phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các tụ điểm phức tạp về ANTT, các nguy cơ, mầm mống phát sinh ngay tại cơ sở; phối hợp với các lực lượng liên quan tại cơ sở bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Vậy, định hướng của Công an tỉnh Lai Châu trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an cấp xã sẽ như thế nào, thưa Đại tá Nguyễn Viết Giang?

Đại tá Nguyễn Viết Giang: Để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an cấp xã, thời gian tới, Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chủ trương xây dựng lực lượng Công an xã.

Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 42 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và các văn bản có liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hai là, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác tại cơ sở.

Ba là tiếp tục tăng cường biên chế cho lực lượng Công an xã, thị trấn; khuyến khích, động viên cán bộ chiến sĩ xung phong đến nhận công tác tại địa bàn cơ sở. Xây dựng chế độ ưu tiên bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn đối với Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lực lượng Công an xã nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.

Bốn là, xây dựng, ban hành, hoàn thiện các văn bản, quy định, tạo hành lang pháp lý để lực lượng Công an xã hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, bố trí quỹ đất, kinh phí phục vụ công tác, sinh hoạt cho lực lượng này.

Tiếp đến là tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, giữ gìn lễ tiết, tác phong, điều lệnh Công an nhân dân. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các điều kiện khác để cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu.

Tiếp tục nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự công cộng, an toàn giao thông, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Viết Giang!