Ngày 20/12/2025, MobiFone đã tham dự Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ và định hướng các giải pháp phát triển bền vững cho khu vực Cao nguyên Di Linh trong giai đoạn mới.

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp. Các phiên thảo luận tập trung phân tích những động lực tăng trưởng mới, mô hình phát triển hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh” thu hút hơn 250 đại biểu tham dự

Tại hội thảo, tỉnh Lâm Đồng xác định định hướng phát triển Cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường.

Song song đó, tỉnh hướng tới xây dựng hệ thống đô thị tri thức, trong đó Cao nguyên Di Linh giữ vai trò không gian quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tham luận tại Tọa đàm 2 - Phiên chuyên đề “Từ Cao nguyên đến Thế giới - Tầm nhìn chiến lược về chính sách và hạ tầng cho kỷ nguyên mới của Cao nguyên Di Linh”, Thượng tá Nguyễn Thành Công - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone khẳng định chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của Cao nguyên Di Linh trong bối cảnh hiện nay.

Theo đó, việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng công nghệ hiện đại sẽ tạo nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và đời sống người dân.

Thượng tá Nguyễn Thành Công- Phó Tổng Giám đốc TCT Viễn thông MobiFone trao đổi về định hướng chuyển đổi số tại Tọa đàm

Đại diện lãnh đạo MobiFone nhấn mạnh, hạ tầng số đóng vai trò trụ cột xuyên suốt trong tiến trình chuyển đổi số, là nền tảng bảo đảm kết nối thông suốt, khai thác hiệu quả dữ liệu và triển khai các ứng dụng số trong nhiều lĩnh vực trọng tâm như quản lý đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.

Việc tham dự Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh” một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đối với quá trình phát triển bền vững của Cao nguyên Di Linh và tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên số.

Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ số 100% vốn nhà nước, đồng thời trực tiếp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone xác định sứ mệnh tiên phong trong xây dựng và phát triển hạ tầng số hiện đại, an toàn, bảo mật; góp phần bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn, MobiFone tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trên cả nước triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số trọng điểm, từng bước củng cố vai trò doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái số quốc gia.

Thu Loan