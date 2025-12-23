Đây không chỉ là chuyện tự động hóa đơn thuần, mà là kiến tạo hệ thống sản xuất linh hoạt, dữ liệu kết nối, tối ưu năng lực vận hành và đáp ứng nhanh yêu cầu thị trường. Nhà máy thông minh giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, cải thiện an toàn lao động và nâng tầm thương hiệu cạnh tranh.

Nhà máy thông minh là bước chuyển mang tính chiến lược cho tương lai công nghiệp - giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với thay đổi thị trường và cạnh tranh toàn cầu. Từ việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất đến từng bước tối ưu hóa năng lực vận hành, doanh nghiệp sẽ tích lũy năng lực nội tại bền vững. Như Cơ điện Phương Linh đã và đang trải nghiệm, hành trình này đầy thử thách nhưng cũng mở ra những giá trị mới, tăng tốc phát triển và khẳng định vị thế trên bản đồ sản xuất công nghiệp hiện đại.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)