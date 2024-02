5h30 ngày 6/2 (27 tháng Chạp), Đại úy Đinh Văn Đạt và Đại úy Nguyễn Ngọc Tú cùng cán bộ, chiến sỹ của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhận trang thiết bị nghiệp vụ để bắt đầu ca công tác phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp cận Tết.

Đúng 6h, khi trời lờ mờ sáng, các chiến sỹ CSGT bắt đầu rời trụ sở để ra 8 vị trí là ngã tư trọng điểm phòng chống ùn tắc và 15 vị trí chỉ huy, điều khiển giao thông.

Ca công tác trong sáng 27 tháng Chạp, Đại úy Đinh Văn Đạt và Đại úy Nguyễn Ngọc Tú trực phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Theo Đại úy Đinh Văn Đạt, càng cận Tết, lưu lượng phương tiện càng gia tăng, thời gian người dân tham gia giao thông cũng sớm hơn ngày thường.

"Ngày bình thường 7h30 sáng mới vào khung giờ cao điểm, nhưng cận Tết thì đông đúc ngay từ 6h30. Trong những ngày này, tại Hà Nội thường xuyên có thời tiết lạnh, mưa phùn, giá rét. Chúng tôi có mặt sớm trên đường cũng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân", Đại úy Đinh Văn Đạt chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày qua, các tuyến đường như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển... lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao ở cả hai chiều ra, vào thành phố Hà Nội. Việc phân luồng, điều tiết phương tiện luôn phải nhịp nhàng và có sự phối hợp giữa nhiều đội CSGT trên tuyến.

Đại úy Phan Văn Sang trực chốt phòng chống ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi (đoạn trước Khu đô thị Royal City) cho biết, đơn vị đã nghĩ ra sáng kiến đặt chóp nón tại các điểm quay đầu xe nhằm mở rộng góc cua, tránh va chạm, ùn tắc.

Mỗi ca công tác phòng chống ùn tắc giao thông sẽ kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ: Ca sáng từ 6 -10h; ca chiều từ 16- 19h. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, đơn vị thực hiện ứng trực các ngày trước, trong và sau Tết để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

"Chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sỹ của đơn vị nỗ lực xuyên đêm, xuyên Tết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cho bà con nhân dân về quê ăn Tết an toàn, vui vẻ", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 nói.