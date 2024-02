Từ 10h sáng ngày 3/2 (24 tháng Chạp), lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội. Dòng ô tô xếp từ 2 - 3 hàng kéo dài nhiều cây số trên tuyến đường này.

Tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra ở cả 2 chiều đường trên tuyến Vành đai 3 trên cao. Hướng từ cầu Thăng Long về cầu Thanh Trì, ùn tắc từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng đến cầu Thanh Trì, ước tính khoảng 10km. Với chiều ngược lại, tình trạng ùn tắc bắt đầu cầu vượt Mai Dịch - cầu Thăng Long, khoảng 6km.

Ghi nhận của VietNamNet vào 16h chiều cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến), tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Tài xế nhích từng mét để di chuyển trên tuyến đường này.

Tài xế Phan Thanh Tâm (Nghệ An) cho biết, anh mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi di chuyển quãng đường gần 10km...

Chị Nguyễn Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, do là ngày cuối tuần lại cận Tết nên gia đình chị tranh thủ về quê tại Hà Nam. Khi di chuyển từ Hà Nội về Hà Nam và ngược lại đều phải chịu cảnh ùn tắc tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Còn tài xế Phan Minh Anh (Ninh Bình) cho biết, do ùn tắc kéo dài nên nhiều tài xế bất chấp vi phạm để đi vào làn khẩn cấp của Vành đai 3 trên cao khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Đến 17h40, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này vẫn chưa "hạ nhiệt", tại nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lên Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra ùn ứ cục bộ kéo dài khoảng 2km.

Tình trạng ùn tắc còn diễn ra tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội như: Xa La, Tỉnh lộ 70, Giải Phóng (đoạn qua bến xe Nước Ngầm), Vành đai 2 (đoạn qua đường Trường Chinh), cầu Vĩnh Tuy...

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, những ngày cận Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới trên toàn địa bàn thành phố. Việc này thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từ đó lưu lượng giao thông trở nên ùn ứ cục bộ.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chủ động tăng cường, bố trí lực lượng thường trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về giao thông có thể xảy ra...