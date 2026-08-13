Đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng, các cựu chiến binh TPHCM đã nghẹn ngào khi chứng kiến hành trình tìm hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 293 hài cốt liệt sĩ cùng 167 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 260 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.