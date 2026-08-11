Tối 11/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong ngày, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ trong ngày 11/8.

Khu vực này là đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chức năng huy động 3 máy xúc và 1 xe ben vận chuyển đất, đồng thời tổ chức tìm kiếm liên tục.

Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật kèm theo, trong đó có đôi dép cao su.

Đôi dép cao su được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiều cùng ngày, thời tiết tại TPHCM có mưa lớn nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực làm việc.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 268 hài cốt liệt sĩ cùng 158 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 235 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn nỗ lực làm nhiệm vụ dù thời tiết TPHCM có mưa lớn. Ảnh: BTL

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 268 hài cốt liệt sĩ cùng 158 bộ di vật được tìm thấy.

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