Ngày 11/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Các di vật được đội lấy mẫu số 8 phát hiện tại phần mộ thuộc lô C1, hàng số 1, mộ số 2. Đây là phần mộ liệt sĩ được cất bốc từ Lào năm 1995, sau đó đưa về quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

Chiếc bút khắc tên Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: N.X

Đáng chú ý, trong phần mộ có một chiếc bút kim tinh khắc tên Nguyễn Xuân Hải cùng hình đôi chim bồ câu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy hai bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.

Trên bút còn khắc đôi chim bồ câu. Ảnh: N.X

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ những thông tin, di vật được tìm thấy, đơn vị rất cần sự hỗ trợ của các nhân chứng, đồng đội từng chiến đấu, công tác cùng các liệt sĩ để phục vụ quá trình xác minh danh tính.

Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liên quan đến các di vật của liệt sĩ chưa xác định danh tính qua số điện thoại 0397007500.

Một số di vật được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.X

Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi có hơn 1.400 phần mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 400 phần mộ để tìm kiếm thông tin, di vật và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.