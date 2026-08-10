Cận cảnh trụ sở UBND ở TPHCM sắp thành trường học mang tên liệt sĩ Lê Thị Riêng

Chỉ còn gần một tháng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027, công trường cải tạo trụ sở UBND Quận 12 cũ thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng đang được gấp rút hoàn thiện.