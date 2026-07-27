Những bức ảnh liệt sĩ sau phục dựng khiến thân nhân vỡ oà cảm xúc

Vừa qua, Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đã phối hợp cùng chính quyền phường Bàn Cờ tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình có thân nhân là liệt sĩ.