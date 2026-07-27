Mỗi bức ảnh liệt sĩ được phục dựng là một câu chuyện, một ký ức được nối dài sau hàng chục năm xa cách. Những giọt nước mắt đã rơi trong khoảnh khắc nhận lại gương mặt người thân, giữa nỗi đau của quá khứ và niềm hạnh phúc của những cuộc "đoàn tụ" đặc biệt.