Chiều 12/8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 9 bộ hài cốt được chôn cùng khăn quàng cổ.

Di vật khăn quàng cổ được tìm thấy bên cạnh 9 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tài liệu lịch sử về lực lượng Biệt động Sài Gòn, khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968 - trận đánh khiến 15 chiến sĩ biệt động hy sinh. Việc phát hiện các di vật đi kèm hài cốt có thể là manh mối quan trọng để xác định danh tính các liệt sĩ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ, tìm thân nhân của 15 liệt sĩ nói trên đồng thời lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM)

Trung tá Hà cho biết thêm, ngoài di vật khăn quàng cổ, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật khác gồm dây thắt lưng, dép cao su, lược và bút viết...

"Những di vật này được lực lượng bảo quản theo cách chu toàn, cẩn trọng nhất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hiện các di vật hiện được lưu giữ tại khu vực bảo quản riêng", Trung tá Hà thông tin.

Thời gian qua, lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành công tác xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ song song với quá trình tìm kiếm.

Đội Quy tập phát hiện và cất bóc được 25 hài cốt liệt cùng 9 bộ di vật trong ngày 12/8. Ảnh: BTL

Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, đào hơn 200m³ đất để kiểm tra các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 25 hài cốt liệt sĩ cùng 9 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 293 hài cốt liệt sĩ cùng 167 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 260 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 293 hài cốt liệt sĩ cùng 167 bộ di vật được tìm thấy.

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 1,5m, phát hiện ống thở đặc công Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện ảnh chân dung cùng nhiều di vật trong các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Còn tại TP Đà Nẵng, 3 hài cốt liệt sĩ cũng vừa được quy tập cùng ống thở đặc trưng của lực lượng đặc công.