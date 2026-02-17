Đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, mang đến không gian rực rỡ sắc màu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sắp đặt hoa tươi và công nghệ chiếu sáng hiện đại.

Đại lộ hoa hoành tráng được sắp đặt bên cạnh vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Ngay từ cổng vào, du khách đã choáng ngợp trước những tuyến đường hoa rộng lớn, được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau. Hàng vạn chậu hoa đủ chủng loại khoe sắc, từ gam vàng ấm áp của mùa xuân đến sắc đỏ, tím, hồng rực rỡ, tạo nên bức tranh xuân sống động giữa trung tâm phố biển.

Linh vật Bát Mã là điểm chụp ảnh hấp dẫn tại đại lộ hoa. Ảnh: Phạm Công

Điểm nhấn nổi bật nhất của đại lộ năm nay là các linh vật ngựa được tạo hình công phu bằng hoa tươi. Trong đó, cụm linh vật gồm 8 con ngựa khổng lồ thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Những chú ngựa vươn mình trong tư thế phi nước đại, bờm và thân phủ kín hoa nhiều màu sắc, tượng trưng cho khát vọng bứt phá, tinh thần mạnh mẽ và ý chí vươn lên của vùng đất mỏ.

Linh vật ngựa với hình dáng đáng yêu, ngộ nghĩnh được làm bằng hoa tươi. Ảnh: Phạm Công

“Năm nay đại lộ hoa hoành tráng hơn mọi năm, đặc biệt là 8 con ngựa rất ấn tượng. Gia đình tôi tranh thủ tới sớm để chụp được bức ảnh ưng ý”, anh Hoàng Đình Ngọc (người dân tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí, đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh còn gửi gắm thông điệp về sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Dọc các tuyến đường hoa là những mô hình tái hiện thành tựu nổi bật của tỉnh, từ công nghiệp, du lịch, dịch vụ đến hạ tầng đô thị hiện đại.

Đại lộ hoa luôn có người chăm sóc, tưới nước để hoa lúc nào cũng tươi. Ảnh: Phạm Công

Bên cạnh đó, hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của Quảng Ninh cũng được khéo léo lồng ghép qua các cụm tiểu cảnh mô phỏng núi non, biển đảo. Đặc biệt, mô hình chùa Đồng Yên Tử được dựng công phu, gợi nhắc đến giá trị văn hóa, tâm linh của vùng đất thiêng.

Nhiều "nàng thơ" tới chụp ảnh Tết tại đại lộ hoa. Ảnh: Phạm Công

Đại lộ hoa còn có hệ thống 40 vòm đèn LED tạo hình chuyển động đồng loạt thắp sáng không gian, tạo nên “đường hầm ánh sáng” rực rỡ.

Các dải đèn được lập trình chuyển động linh hoạt, đổi màu liên tục, mang đến hiệu ứng thị giác sống động.

"Đường hầm ánh sáng" từ những ống đèn led có hiệu ứng chuyển động sẽ rực rỡ nhất vào buổi tối. Ảnh: Phạm Công

Công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường được tăng cường nhằm phục vụ người dân tham quan an toàn, thuận tiện. Sự kết hợp giữa nghệ thuật hoa truyền thống và công nghệ chiếu sáng hiện đại đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn, mang đậm dấu ấn của mùa xuân Bính Ngọ.

Nhiều loài hoa tươi, thơm ngát được sắp đặt tại đại lộ. Ảnh: Phạm Công

Nhiều tiểu cảnh thể hiện sự phát triển kinh tế vượt bậc của Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Tiểu cảnh chùa Đồng tại Yên Tử cũng được dựng tại đại lộ hoa. Ảnh: Phạm Công

"Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc". Ảnh: Phạm Công