Tử vi năm 2026 tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 (Kim)

Ất Mùi sẽ có một năm đầy kỳ vọng và thử thách. Tuy vận mệnh tương đối ổn định, nhưng thi thoảng vẫn có thể gặp phải những trở ngại nhỏ trong cuộc sống. Ất Mùi cần tiếp cận mọi việc với thái độ tích cực và từ bỏ một số thói quen xấu.

Trong các mối quan hệ cá nhân, tuổi Mùi nên cố gắng thấu hiểu người khác và tránh hành xử nóng vội, không nên buông lời khó nghe với con cháu, bạn đời của mình, vì khi bạn khó khăn chỉ có họ mới là người cận kề giúp đỡ bạn nhiều nhất.

Bước sang năm Ngọ 2026, vận mệnh của những người tuổi Đinh Mùi sẽ tương đối ổn định trên mọi phương diện. Ảnh minh họa

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 (Thủy)

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận mệnh của những người tuổi Đinh Mùi sẽ tương đối ổn định trên mọi phương diện. Một số người ở độ tuổi này sẽ có những bước tiến đáng kể về địa vị xã hội và vị trí thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nhờ sự hỗ trợ của các sao tốt, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Với sự tận tâm trong công việc, bạn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng ở tuổi xế chiều, khiến mọi người phải kính nể.

Về tình cảm, những người tuổi này thu hút được nhiều bạn bè tốt, vui vẻ trò chuyện cùng mình trong những ngày nghỉ nhàn rỗi. Một số nam/nữ Đinh Mùi đón thêm thành viên mới trong gia đình, có hỷ từ con cháu hoặc tìm được người thân thất lạc.

Sức khỏe tương đối ổn định, giúp tuổi Đinh Mùi tận hưởng cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Bạn nên giữ tâm lý bình tĩnh, không nên nhắc nhiều đến hạn Tam tai thì cuộc sống ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, càng lo lắng càng hay gặp rắc rối.

Tử vi năm 2026 tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (Hỏa)

Năm 2026 sẽ là một năm bùng nổ tài lộc cho những người sinh năm Kỷ Mùi (1979). Năm nay bạn sẽ thịnh vượng nhờ vận may bất ngờ như: có được mối làm ăn tốt, có thể được đền bù đất đai...

Ngoài ra, nhờ sự chăm chỉ và siêng năng, thu nhập của bạn sẽ tiếp tục tăng lên, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu hàng ngày và có khoản thặng dư đáng kể.

Vào năm 2026, việc kiếm tiền sẽ không còn khó khăn với những người sinh năm này nữa. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, bạn sẽ đạt được tự do tài chính, giúp gia đình thoát nghèo và có thể trở nên giàu có, không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Những người từng trải qua giai đoạn suy thoái hoặc gặp khó khăn trong công việc có thể sẽ có những bước đột phá và tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp vào năm 2026. Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn sẽ một lần nữa được lãnh đạo ghi nhận.

Năm Tam tai lưu ý cho Kỷ Mùi: không nên làm ăn quá to, không ham tiền to, không dính dáng tới pháp luật. Chuyện làm ăn phải thật sự minh bạch, đề phòng chiêu trò gian lận do người khác gài mình, làm gì cũng nên làm trong âm thầm.

Tử vi năm 2026 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (Thổ)

Năm 2026 là năm thăng tiến trong sự nghiệp của Tân Mùi. Sự hợp tác trong công việc khá mạnh mẽ, thích hợp để xây dựng đội nhóm hoặc bắt đầu kinh doanh riêng, kiếm thêm thu nhập phụ. Những điều không may trong công việc trước đây đang dần được hóa giải.

Tài vận thịnh vượng, nhưng khuyên bạn nên chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán kẻo không có tiền tiết kiệm.

Chuyện tình cảm viên mãn, là năm thuận lợi cho hôn nhân nên những bạn nữ còn độc thân hãy cân nhắc việc tìm người yêu, bàn chuyện cưới hỏi với hai bên gia đình. Nam mệnh cần có sự quan tâm tới gia đình nhỏ của mình. Bạn nào chưa có bến đỗ thì nên nhờ mai mối, khả năng thành công khá cao.

Tử vi năm 2026 tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 (Mộc)

Năm Bính Ngọ 2026 là một năm thuận lợi cho những người sinh năm Quý Mùi. Năm nay sẽ giải phóng tiềm năng và đam mê của bạn, cho phép bạn sớm có cơ hội thể hiện sự đổi mới vượt bậc và xuất sắc trong công việc cũng như học tập.

Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để khởi nghiệp, xin việc mới, du học, tìm kiếm cơ hội mới. Nếu bạn mạnh dạn vượt qua giới hạn, tài lộc sẽ đổ về, vượt xa mong đợi của bạn.

Những người có điều kiện nên mạnh dạn thử nghiệm những điều bản thân còn do dự, vì phần thưởng có thể vượt xa mong đợi của các bạn.

Năm nay Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt, chắc chắn nhiều bạn tuổi này sẽ có người yêu, hẹn hò ngọt ngào, liên tục gặp quý nhân phù trợ đường tình duyên, có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt, học hỏi được nhiều điều hay trong các mối quan hệ.

Năm này bạn tràn đầy năng lượng và không có vấn đề gì về sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân, tránh lãng phí tuổi trẻ vì rượu bia, đồ ngọt.

