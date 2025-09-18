Đại lộ Nguyễn Văn Linh lởm chởm ‘ổ gà’, người dân mong sớm khắc phục

Những ngày qua, nhiều tài xế phản ánh gặp rất nhiều khó khăn khi lái xe qua khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) do mặt đường hư hỏng nhiều chỗ.