Theo ghi nhận của VietNamNet, phía trên tuyến Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là làn ô tô hướng từ QL50 đi Khu công nghiệp Tân Thuận, nhiều đoạn mặt đường bong tróc, trồi nhựa tạo gợn sóng khiến xe chạy qua bị dằn xóc mạnh, đá văng tung tóe ra mặt đường.